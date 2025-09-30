Slušaj vest

Pevačica Danijela Stoiljković Ella, koja je svojevremeno snimila duet sa koleginicom Katarinom Kaćom Živković, 2015. godine, planirana je za jednu od učesnica u rijalitija "Farma".

Ona je kroz popularni TV format želela da napreduje u svojoj karijeri, a u tome je imala podršku porodice.

Ipak, pevačica tada nije završila na seoskom imanju u Lisovićima, kod Barajeva, gde je bilo smešteno imanje na kojem se snimala "Farma", jer joj je samo dan pred početak preminuo suprug Aleksandar.

Danijela Stoiljković Ella umro muž pre rijalitija
Danijela Stoiljković Ella umro muž pre rijalitija Foto: Printscreen

On ju je dovezao u Šimanovce gde je bio karantin, pozdravio se sa suprugom, a nakon deset minuta je stigla vest da je preminuo.

Smrt šokirala

Aleksandar je, nakon što je ostavio ženu u karantin svratio do obližnje pumpe da kupi sok.

Kada je izlazio doživeo je srčani udar. Prisutni su odmah pozvali Hitnu pomoć, ali, nažalost, pomoći mu nije bilo.

Aleksandar Stoiljković i Ella bili su zajedno od njene osamnaeste godine i imaju dvoje dece. Ljudi koji su bliski supružnicima navode ih kao jedan od najskladnijih parova, čiji se odnos zasnivao na ljubavi i poštovanju.

Njen odlazak u rijaliti bi bio prvi put da su se razdvojili na duže od nekoliko dana. Ella je bila zadovoljna što će učestvovati u rijalitiju "Farma" i što će moći da se predstavi publici u pravom svetlu, a Aleksandar ju je u potpunosti podržavao.

Katarina Živković Foto: Marko Karović, Kurir, Print Screen

Uz nju je bila i koleginica Katarina Živković, koja joj je bila drugarica i pre nego što su snimile duet. Njih dve su iz Leskovca i odatle se i poznaju.

Kurir / Srbija Danas

Ne propustiteStarsTRUDNU KAĆU ŽIVKOVIĆ PITALI ZA BIVŠEG DEČKA: Ovakav odgovor niko nije očekivao, sad je na redu Bane Janković
katarina-tikoviiic.jpg
StarsŠOK! KATARINA ŽIVKOVIĆ SE IZJASNILA O GEJ PARADI! Brani Anu Nikolić, pa javno poručila: Oni uništavaju PORODICE! (FOTO)
kaca-zivkovic-ana-nikolic.jpg
StarsKAKVA LJUBAV, TRAČ JE UBIO: Kaća lepa, a Borko naseo na priče zluradih
katarina-kaca-zivkovic-borko-veselinovic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv