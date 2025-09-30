Slušaj vest

Pevačica Danijela Stoiljković Ella, koja je svojevremeno snimila duet sa koleginicom Katarinom Kaćom Živković, 2015. godine, planirana je za jednu od učesnica u rijalitija "Farma".

Ona je kroz popularni TV format želela da napreduje u svojoj karijeri, a u tome je imala podršku porodice.

Ipak, pevačica tada nije završila na seoskom imanju u Lisovićima, kod Barajeva, gde je bilo smešteno imanje na kojem se snimala "Farma", jer joj je samo dan pred početak preminuo suprug Aleksandar.

On ju je dovezao u Šimanovce gde je bio karantin, pozdravio se sa suprugom, a nakon deset minuta je stigla vest da je preminuo.

Smrt šokirala

Aleksandar je, nakon što je ostavio ženu u karantin svratio do obližnje pumpe da kupi sok.

Kada je izlazio doživeo je srčani udar. Prisutni su odmah pozvali Hitnu pomoć, ali, nažalost, pomoći mu nije bilo.

Aleksandar Stoiljković i Ella bili su zajedno od njene osamnaeste godine i imaju dvoje dece. Ljudi koji su bliski supružnicima navode ih kao jedan od najskladnijih parova, čiji se odnos zasnivao na ljubavi i poštovanju.

Njen odlazak u rijaliti bi bio prvi put da su se razdvojili na duže od nekoliko dana. Ella je bila zadovoljna što će učestvovati u rijalitiju "Farma" i što će moći da se predstavi publici u pravom svetlu, a Aleksandar ju je u potpunosti podržavao.

Uz nju je bila i koleginica Katarina Živković, koja joj je bila drugarica i pre nego što su snimile duet. Njih dve su iz Leskovca i odatle se i poznaju.

