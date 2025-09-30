Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Marko Miljković otvorio je dušu o svom životu i tom prilikom dotakao se i teme o nedozdvoljenim susptancama.

Marko je priznao da je u periodu srednje škole probao marihuanu, te istakao da nikada nije bio za to.

- Ma kakvi, ja to ne podnosim, ali sam probao travu, odvratno mi je, bljak, nije u mom fazonu. Srednja škola, te žurke, probaš, bukvalno je bilo bljak, i nisam jednom, već dva, tri puta. Dva puta mi je bilo loše, a jednom, ja mislim da sam mogao da umrem od toga. Raspadao sam. Ja nisam ni za kakve dozvoljene supstance", rekao je on za "Sikter" i dodao:

- Generalno ne volim kad nemam kontrolu nad sobom. Svakog radi na drugi način. Što dalje od mene.

Na pitanje da li se seća svog prvog intimnog čina, odgovorio je:

- Skoro da se ne sećam. Nije to sigurno bilo ni za pohvalnu, ni za priču... Tako nešto 17 godina. Nisam siguran koja je devojka, bile su par nekih... Mene to ne zanima.

"Dešavalo se da napustim stan"

Marko je pred kamerama rijalitija "Zadruga" započeo vezu sa Lunom Đogani, sa kojom je potom nastavio vezu i par je iz braka dobio dve ćerke. Sada je ispričao da i u njihovom braku ima trzavica, te je otkrio da se dešavalo da napusti stan nakon svađa.

- Inatimo se... Krene oko gluposti, ona meni inat, ja njoj... Obuzdamo se u zadnje vreme. Besmisleno je pominjati te neke sitnice zbog kojih izbije neka žešća svađa. Neviđene gluposti zbog kojih se raspravljamo. Podigne ona ton, podignem ja. Vratim joj uvek istom merom, ali prođe dan, dva, pa ispeglamo situaciju - pričao je Miljković i dodao:

- Bilo je krizno, dva put možda. Gde nam je bio pun kofer i meni i njoj. Niko nikad nikog nije isterao iz stana, ali da je neko otišao da proluftira mozak, to se dešavalo... Ode neko dan, dva iz stana, neću sad u detalje, proluftira se mozak, priča se, nađe se rešenje... Do sada se uvek našlo i tu smo Bogu hvala gde smo sada. Šta bi bilo da nema tih klackalica, ja bih se zapitao da li je sve u redu sa nama?

