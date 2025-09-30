Slušaj vest

U popodnevnim satima, danas, 30. septembra dogodila se pucnjava u jednom lokalu u Višnjičkoj banji.

Današnja pucnjava u kojoj je ranjeno petoro ljudi u lokalu u Višnjičkoj banji počela je tučom dvojice muškaraca koji su takođe bili ranjeni kada se zapucala, a sve se dogodilo na možda malo više od 300 metara od kuće našeg poznatog pevača narodne muzike, Miroslava Ilića.

- Ništa nisam čuo. Živim u mirnoj ulici, u mirnom kraju - rekao je on i dodao:

- Sačuvaj Bože šta se dešava. Nisam gledao vesti i ne želim da znam - rekao je Miroslav za Telegraf.

Oglasio se MUP

Kako se navodi iz MUP, danas oko 14.23 časova u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je povređeno pet osoba, tri muškarca i dve žene.

Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.

U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija "Vihor 3".

Prema dostupnim informacijama, ranjeni su V. D. (51), M. Lj. (42), A. O. (59) zadobili prostrelne rane. M. Lj. je pogođen u levu potkolenicu, a A. O. u levu butinu. Povređeni su i N. N. (33) i L. D. (29), koji su zadobili povrede u predelu nogu i zadnje lože.

