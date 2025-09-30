OTAC UČESNIKA ELITE 9 IMAO TEŠKU SAOBRAĆAJNU NESREĆU! Desio se horor između Jagodine i Ćuprije
Otac učesnika "Elite 9", Dače Virijevića, Srđan Virijević, imao je tešku saobraćajnu nezgodu.
Otac Dače Virijevića doživeo je saobraćajnu nezgodu na putu između Jagodine i Ćuprije.
Kako mediji prenose, na tom delu puta je saobraćajna signalizacija bila loša, a nezgodnu situaciju dodatno su pogoršali otežani vremenski uslovi.
Inače, otac Dače Virijevića se bavi iznajmljivanjem automobila, te u svom vlasništvu ima veći broj luksuznih vozila. Konkretno ovo vozilo kojim je Virijević upravljao u trenutku nesreće, "Range Rover Vogue 2020" u neoštećenom stanju košta oko 70.000- 95.000 € evra.
U rijaliti ušao zbog novca
Podsetimo, Dača je nedavno govorio o motivima ulaska u rijaliti.
- Sad mi je jasno kad kažu ono: "Gde je jedna sezona, tu su dve", tako eto mene ponovo posle mesec i po dana. Ove sezone sam se vratio zbog novca i plan mi je da me narod još malo vidi, pa da krenem kad izađem iz rijalitija, sa svirkama. Hoću da se više pustim rijalitija, ne želim da postanem rijaliti igrač. Hoću da se bavim muzikom i da završim više fakultet i donesem mojima diplomu. Moji roditelji uopšte nisu za to da budem u rijalitiju, niti će ikada biti uz mene kada je u pitanju učešće u ovom formatu. Obećavam im da je ovo poslednji put i da ih više neću blamirati. Znate kako je to, oni su sa Kosova pa tamo stalno gledaju komšije i komentarišu im šta sam uradio, za njih je to blam - rekao je on.
Kurir / Pink
Pogledajte dodatni snimak: