- Hvala Bogu, dobro sam. Ništa, bilo je na vestima, preksinoć sam bio. Imam povredu ruke, posekotinu, dobro sam, malo ugruvan, ali sam dobro. Stabilno sam, još sam u bolnici. Doktori me sutra puštaju, sutra idem za Mitrovicu i tako. Nisam video, udario sam, prevrnuo se par puta i hvala Bogu sam preživao - rekao je Dačin otac za Pink.rs.

Dača u rijaliti ušao zbog novca

- Sad mi je jasno kad kažu ono: "Gde je jedna sezona, tu su dve", tako eto mene ponovo posle mesec i po dana. Ove sezone sam se vratio zbog novca i plan mi je da me narod još malo vidi, pa da krenem kad izađem iz rijalitija, sa svirkama. Hoću da se više pustim rijalitija, ne želim da postanem rijaliti igrač. Hoću da se bavim muzikom i da završim više fakultet i donesem mojima diplomu. Moji roditelji uopšte nisu za to da budem u rijalitiju, niti će ikada biti uz mene kada je u pitanju učešće u ovom formatu. Obećavam im da je ovo poslednji put i da ih više neću blamirati. Znate kako je to, oni su sa Kosova pa tamo stalno gledaju komšije i komentarišu im šta sam uradio, za njih je to blam - rekao je on.