Nenad Knežević Knez za domaće medije otkrio da se njegova ćerka Ksenija udaje u maju za svog dugogodišnjeg partnera.

Nakon veridbe u Santoriniju, zakazana je svadba.

- Nije odustala od muzike. Ksenija se udaje u maju mesecu, sledeće godine, zakazali su svadbu. Mene to jako raduje. U dugoj je u stabilnoj vezi, jedva čekam. Mnogo sam emotivan, kao svaki Crnogorac se trudim da to sakrijem. Jedva čekam da postanem deda, to je prosto prirodno. Došlo je vreme za to.

Spremim se za 5 minuta

Ima blizak odnos sa nalsednicom, ali mu se ona ne meša kada je odabir garderobe u pitanju.

- Ksenija, što se nje tiče, mogu da obučem šta god, kaže da je to moja umetnička sloboda. Meni je obuća fetiš. Kad je u pitanju obuća uopšte ne gledam koliko košta. Jednom sam se pokajao što sam jako skupo platio cipele, bile su neudobne i žuljale su me.

