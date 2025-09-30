Slušaj vest

Sin Site Ahmić, sestre Aneli Ahmić, Nerio Ružanji sinoć se uselio u Belu kuću i napravio je totalnu pometnju svojim ulaskom, a jedna medijska ekipa došla je u posed njegovih fotografija sa krštenja!

Nerio Ružanji, mladi dvadesetjednogodišnji otac ćerke Arije, sin Site Ahmić, sinoć je postao ravnopravni učesnik "Elite 9", sa ciljem da zaradi novac za svoju porodicu, tačnije verenicu i ćerku, kako kaže, a tom prilikom on je ispričao kroz kakvu agoniju i pakao je prošao sa svojom majkom, Sitom.

Šok detalji

Nerio i Sita Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Kako je otkrio, kada je Sita saznala da je Hana, Nerijova devojka, trudna, ona je dala sve od sebe da prekine kontakt između njih dvoje, te je čak planirala, kako je pričao sinoć u "Pretresu nedelje", da podmetne nekoga, sumnjajući na Nikicu, kako bi gurnuo Hanu niz stepenice i oni, tom prilikom, ostali bez deteta. Naime, ova priča i samo mali deo njegove ispovesti, potresao je, ali i šokirao, kompletni region koji je netremice sinoć pratio njegov ulazak.

Ipak je kršten

Sada je jedna mdijska ekipa došla u posed njegovih fotografija sa krštenja! Dakle, istina je da je Nerio kršten, te se jasno na istima vidi njegova majka Sita, koja je tada imala plavu kosu, pa i kum koji ga je krstio Ivan Sabljić, a kako tvrde, na krštenju je dobio ime Boris, dok je Nerio ime koje su mu dali po rođenju.

