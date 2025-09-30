Slušaj vest

Nadica Zeljković, pobednica Zadruge 4 i majka Kristine Kockar, penziju je dočekala u restoranu u Zrenjaninu u kom radi više decenija, a sada je za medij govorila nikad iskrenije o svom životu, ćerki, poslu, ali i rijalitiju, u kom je je branila kako svoje ime, tako i ime svoje naslednice.

Nadica, tvrdi da joj je najstresnije bilo kada se Kija razvodila pred kamerama, ali da je njeno ime, kao i ime bivšeg zeta Slobu Radanovića uvek branila, ne želeći da se bilo kome meša u brak.

Nadica je iskreno govorila i o Luni Đogani, sa kojom je on prevario njenu naslednicu svojevremeno, ali i o Anabeli Atijas, koja ju je najviše razočarala kao majka, koja nije imala lepe reči ni za nju svojevremenom, ni za njenu naslednicu.

- Moj osmeh na licu govori o tome koliko ja volim da se bavim ugostiteljstvom. Završila sam druge neke stvari, ali život je imao ovakav plan za mene. Pored našeg restorana tu je sportski centar, sva deca dolaze i mnoge sam uslužila. Mnogo poznatih je prošlo ovde kod nas, fudbaleri i rukometaši. Dugo bih vam pričala o tome ko je sve tu bio. Hranila sam ih sve. Posle svoje majke prvo su dolazili kod mene po čašu vode ili tanjir supe. Deca iz sporta ne mogu ni da budu lošeg karaktera, odnosno vaspitanja. To su deca koja imaju cilj. Mogu da spomenem Darka Kovačevića, tu je dolazio stalno na trening, Dule Tošić i tako dalje. Govedarica,Ivić, Vesko, vrhunski sportisti.

Nijednoj majci nije svejedno da gleda dete u situaciji u kojoj se pred kamerama našla moja Kristina.

- Oni su samo živeli svoj život i svako je izabrao ono što on hoće u životu. Da li je neko želeo da napravi karijeru, ili je želeo neku istinu da izbaci iz sebe, ili je želeo da tavori... Sve smo videli. Svako je imao neki svoj cilj. Ne možeš ti da se foliraš, moraš da budeš prirodan, a ne da radiš nešto veštački. U to vreme sam imala težak period, ali pritisak javnosti mi je najgori bio. Da sam bila zatvorena na nekom radnom mestu ko zna šta bi bilo, a ja sam radila na mestu gde su me svakog dana pitali šta se dešava.

"Neću da komentarišem tuđe brakove"

Nadica tvrdi da se nije mešala u tuđe veze i brakove, ali da je morala da se brani u određenim situacijama.

Osude Kristine i Slobe dolazile su sa svih strana, a tu mladost sam branila na svaki način. Moja ćerka znate kako je prošla, to ne moram da prepričavam.

- Ponašala se prirodno i onako kako je mislila. Nisam želela da komentarišem bilo čije ponašanje u braku, to mi je baš bio težak period. Morala sam u studiju da odgovaram na razna pitanja. Ne da nisam htela, nego nisam morala, ali jesam jer nije u redu da svom detetu ne dam podršku. Ipak je moja četvorka bila bolja, to mi je bio najstresniji period života, ali izguralo se.

"Nikada nisam bila folirant"

Nadica Zeljković, pobednica Zadruge 4 i majka Kristine Kockar, penziju je dočekala u restoranu u Zrenjaninu u kom radi više decenija, a sada je za Blic govorila nikad iskrenije o svom životu, ćerki, poslu, ali i rijalitiju, u kom je je branila kako svoje ime, tako i ime svoje naslednice

U rijaliti je kako kaže, ušla bez bilo čijeg guranja, a ime nije osramotila.

- Što se mog ulaska u rijaliti tiče, mene su ljudi znali, tako da je sve bilo lako odraditi. Nisam se folirala, bila sam to što jesam.

- Često su komentarisali sa moralne stvari, neka pričaju šta hoće, a meni je bitno da je moje dete dobar čovek, da je sve svojim radom uspela da postigne, a za mene nemaju šta da nađu. Uvek se našalim, nađite mi nešto da ispričate. Svako ima svoj period gde ga ogovaraju, ali mislim... To je tako u životu, i mene su ogovarali kad sam imala 29 godina, tako da ko ih šiša.

- Moja ćerka je mlada devojka, ne znam što su to tako komentarisali burno da li je sa ovim čovekom ili ovim. To je njena stvar, i treba da bude sa nekim ko joj prija. Moje učešće su pokušavali ljudski da ospore prema njihovoj bračnoj zajednici i životu.

- Bolelo me je to i od ljudi u Zrenjaninu, i od učesnika u Zadruzi. Ljudi su mislili da sam ja tu protiv nečega i da sam učestvovala na neki loš način, a to nije bila istina. Neukusno je mešati se u nečiju bračnu zajednicu.

"Pare od rijalitija Kija je pametno ulagala"

Sloba i Kija u vreme ljubavi

Nadica kaže da se njena ćerka nije rasipala, te je danas dosta stekla i uspela da sačuva.

- Moja Kristina je ulagala tamo gde treba, niko je nikada nije savetovao da donosi odluke. On je od malih nogu znala šta hoće, a šta ne. Specifična je uvek bila i imala je čvrst karakter i kada joj je bilo godinu dana.

- Pare od rijalitija nije potrošila na prskalice, nego za normalne i osnovne stvari. Imala je cilj da kupi sebi stan, da kupi sebi krov nad glavom, a u Zrenjaninu imamo trosoban stan. Imamo što se kaže krov nad glavom. Ja sam mogla novac da uložim u to da otvorim restoran, ali nije mi to bio cilj. Htela sam da ostanem tu gde jesam, a da novac uložim i sačuvam tamo gde treba da mi dete bude bezbedno i da ima. Da donesem novac u kuću. Ja u obrazovanje svoje ćerke nisam dala jedan dinar. Matematiku sam pomogla, ostalo je sve umela i učila sama.

O odnosu sa Kijinim ocem

Nadica i pokojnom Milošu Kockaru i danas ima samo lepe reči, iako im odnos nije uvek bio idealan.

- Kijin odnos sa ocem je uvek bio tu, samo je zahladneo. Kada je pobedila u rijalitiju on je otvoreno stao uz njenu stranu. Nikad nisam dozvoljavala da među njima zavlada nešto ružno. Kad je Kristina bila u pubertetu nisam joj bila potrebna ni ja, a ni otac. Nikad se nisu mrzeli, ali su emocije nestale. On je bio zatvoren tip čoveka. To ne može da se menja. Kada je otišla u Beograd ja nikad nisam ostala prema njemu sa nekom lošom energijom.

Uvek smo se čuli, nikad nisam prebacivala te njegove švaleracije. Moram da kažem da sam u kontaktu sa ženama sa kojima je Kristinin otac bio. Mi se čujemo, te žene su imale svoje sudbine, ukrštene sa njim i to je tako. Ja nisam žena koja mrzi, nisam za to sposobna i nemam razlog da o svemu tome ne bih pričala normalno.

- Na Balkanu su još te neke stvari i priče tabu, ali ja nemam problem da govorim o tome. Milošu je čak i želja bila da ga sve tri sahranimo, imena sam pomenula, ali neće se one naljutiti na mene. To je naša sudbina, šta je tu je.

"Volela bih da dobijem unuče"

Foto: Damir Dervišagić

Rijaliti pobednica kaže da se nada da će Kija u nekoj bliskoj budućnosti da se ostvari i ulozi majke.

- Volela bih da se Kristina ostvari u ulozi majke. U svakom slučaju, meni je bitno da je ona živa i zdrava, da je srećna i da ima mir što se kaže. Sve se desi nekako u svoje vreme, ali znate kako. Ona uvek želi od partnera da izvuče više, maksimum. Ne govorim to u smislu da joj treba moćniji muškarac, nego želi da njen muškarac ima sve one osobine koje voli. Tako da je tu razumem, zahtevna je po tom pitanju i to je tako.

"O Anabeli, Luni i Miljkoviću"

Luna Đogani

Nadica nema loše mišljenje o Luni Đogani, sa kojom je Sloba njenu ćerku prevario, a prepričala je i detalje susreta posle rijalitija.

- Lunu sam srela u jednom tržnom centru posle cele te rijaliti priče. Moja rođaka kada ju je videla pitala je da li je dobro? Lune mi je bilo mnogo žao, neka tuga u pogledu, videla sam nešto, ali dobro.

- Ona je sada svoja na svome i mnogo mi je drago što se ostvarila u ulozi majke. Čula sam da lepo žive, to su divne stvari. Nemam ja o Luni ništa ružno da kažem. Svi su se odvojili od rijaliti priče, Luna, Sloba i Kristina. Ja ću sad opet ovim intervjuom da vratim te priče, to je sigurno.

- Porodično su se oni svi prikazali, kada pričamo o Anabeli. Tu su pokazali odnos kakav imaju u porodici, sve smo videli. Ta Anabela je mene pokušala da ponizi pred svima. Rekla je da sam ja neka tamo konobarica, a ona bolja. Ne možeš ti da mrziš moje dete, treba da voliš svoje. Ona i ja imamo zajedničko ime - a to je majka. Kako mrziš moje dete? Oni su sada navodno uskladili svoje odnose, Anabela je sada baka, sve je to lepo, ali nikad nisam zaboravila one izjave njen i to kako je nazivala moje dete. Ona je na javnoj sceni, a niko nije bio na njenoj stvari kad je u rijalitiju pokazivala ono pred svima, onaj skandal i to kako se odnosi prema Gagiju i detetu. Sve smo videli.

Neću sada da komentarišem decu, već samo roditelje. Imam prava jer smo obe majke.

"Neću još u penziju"

Kako će uskoro zvanično moći da ode u penziju, Nadica tvrdi da ni tada ne planira da prestane da radi, što je svom poslodavcu i rekla.

- Za mesec dana zvanično mogu u penziju, ali sam rekla da ću da radim. Ja sam neko ko voli da je sa ljudima, sa tom mladom i lepom energijom i ne bih mogla tako da sam u mestu i da ne radim ništa.

kurir.rs/blic

