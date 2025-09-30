Slušaj vest

Ana je bila u provodu do kasnih večernjih sati, a po povratku u svoj stan u elitnom delu grada, automobilom se zakucala u obližnje gradilište.

Jedna medijska ekipa posetila je danas kraj u kojem Ana Nikolić živi, a njen luksuzni automobil zatekli smo nepropisno parkiran. Ona je automobilom ušla u gradilište i oborila palete koje su se tu nalazile.

Ona je tom prilikom odvalila tablice svog automobila, a komšije su u razgovoru otkrile kakva je Ana kada je kamere ne snimaju.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Instagram/mladjaniRajovic

- Taj automobil Ana vozi već neko vreme, ali mi mislimo da je to Raletov automobil koji je još uvek kod nje. Mi je retko viđamo tokom dana, uglavnom stan napusti tek uveče kada ode do grada. Jutros smo zatekli automobil u ovom stanju. Uletela je u gradilište i oborila palete, ne znamo ni kako je izašla iz automobila pošto je tu odmah ograda - rekla je jedna komšinica, a slično je potvrdio i komšija kojeg smo zatekli dok se vraćao iz prodavnice.

- Retko je srećem tokom dana, ćerkicu uglavnom školski prevoz doveze i ona se sama popne do stana. Nekada izađu zajedno u šetnju kasnije. Video sam jutros da je automobilom prešla preko paleta, verovatno nije videla jer je bila mračna ulica - rekao je gospodin.

Slavila rođendan u klubu

Inače, Ana je nedavno proslavila svoj rođendan u jednom klubu u Beogradu, a na slavlju joj je pevao kolega Boban Rajović.

- Boban je na kraju prišao stolu na kom je Ana bila sa prijateljima. Nekoliko pesama otpevao je za nju, da bi se posle fotografisali – otkriva izvor.

Ana Nikolić i Boban Rajović

Ana je za rođendanski stajling odabrala tamno zelenu haljinu sa otvorenim dekolteom, a naočare nije skidala.

Kurir / Blic

Pogledajte dodatni snimak: