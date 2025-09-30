TEODORA DŽEHVEROVIĆ IMA ZDRAVSTVENI PROBLEM! Morala da se povuče sa scene, podelila sa fanovima šta su joj lekari ustanovili...
Teodora Džehverović, koja je nedavno pazarila luksuznu nekretninu u Beogradu na vodi, napustila je Srbiju pre nekoliko dana i trenutno stala sa svim obavezama oko nastupa.
Kako je pevačica otkrila na Instagramu, lekari su joj ustanovili povišen kortizol. Poznato je da se pevačica oduvek hranila zdravo, o čemu svedoči i njena vitka linija, međutim, kako je otkrila, sada posebno mora voditi računa o ishrani.
Džehverovićeva je sa pratiocima podelila da trenutno sme da konzumira voće i povrće. Na pitanje šta koristi od suplemenata, pevačica je odgovorila:
"Trenutno ne mnogo. Asvagandu zbog povišenog kortizola, magnezijum i ulje origana".
Pevačica je zatim otkrila na koji način je saznala da se u narednom periodu mora boriti sa ovim zdravstvenim problemom.
"Vadila sam krv. Moj je dosta iznad granide. Granica je 550, a meni je 815".
Dobila popust za novu nekretninu
- Otkako je Beograd na vodi počeo da se gradi, Teodora je svima pričala kako bi volela da živi tu. To joj je bila velika motivacija u prethodnim godinama. Iako joj nije bilo lako, uspela je da ostvari svoj cilj, sama, svojim radom i trudom. Kupila je dupleks na 21. spratu u jednoj od zgrada u Beogradu na vodi. Dobila je i popust od prodavca, koji joj je priznao da je njen fan! Ne znam tačno koliko je uspela da uštedi, ali znam da ga je na kraju platila oko 400.000 evra. Osim toga, kupila je i dva parking-mesta u garaži u sklopu te zgrade - rekao je izvor blizak pevačici i dodao da Teodora još uvek ne planira da se useli u svoj novi dom, dok ga potpuno i po svom ukusu ne uredi.
- Ona želi da svaki detalj u stanu bude savršen, pa je angažovala arhitektu i dizajnera enterijera. Mermerni sto je naručen iz Albanije, fotelje od jagnjeće kože stižu iz Turske, a posebnu pažnju posvetila je kupatilu, jer je želela hidromasažnu kadu i lavabo specijalnog oblika.
Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: