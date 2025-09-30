Dobila popust za novu nekretninu

- Otkako je Beograd na vodi počeo da se gradi, Teodora je svima pričala kako bi volela da živi tu. To joj je bila velika motivacija u prethodnim godinama. Iako joj nije bilo lako, uspela je da ostvari svoj cilj, sama, svojim radom i trudom. Kupila je dupleks na 21. spratu u jednoj od zgrada u Beogradu na vodi. Dobila je i popust od prodavca, koji joj je priznao da je njen fan! Ne znam tačno koliko je uspela da uštedi, ali znam da ga je na kraju platila oko 400.000 evra. Osim toga, kupila je i dva parking-mesta u garaži u sklopu te zgrade - rekao je izvor blizak pevačici i dodao da Teodora još uvek ne planira da se useli u svoj novi dom, dok ga potpuno i po svom ukusu ne uredi.