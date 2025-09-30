Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković nakon razvoda od supruga Aleksandra Uhrina nije predstavila emotivnog partnera, te nije bilo poznato da li je slobodna ili zauzeta.

Sanja je sada u svojoj emisiji iskoristila sleng svog gosta Dragomira Despića Desingerice i otkrila šta to nju "pali".

"Šta to loži žene? I sad kad žene o tome razmišljaju. Evo ja sam razmišljala: Ja se palim na iskrenost, palim se na zalazak Sunca sa tekilom, palim se na vetar u kosi i ne mogu da smislim to mljackanje", pričala je voditeljka, a onda ju je Desingerica prekinuo i otkrio njen emotivni status.

"I ostala si sama, bajo. Je l' si ti normalna?", rekao je reper i nasmejao sve.

Marinkovićevu je ovo nasmejao te je na Instagramu podelila deo iz emisije i uz to napisala:

"Sta najvise privlaci zene? Koliko ja gresim?", zapitala se ona.

Inače, Sanja je jednom prilikom govorila o razvodu i tada se rasplakala.

- Rastali smo se kao bračni partneri, ali ne kao prijatelji i Strahinjini roditelji. Poruka da sam zvanično razvedena stigla mi je od advokata na Badnje veče, dok sam bila sa drugaricama i našom decom u Dubaiju. Pisalo je "Čestitam, sada ste zvanično razvedeni". Odavno smo odlučili da se rastanemo kad nam je postalo jasno da je ljubav počela da bledi, da su nestale želje za pažnjom i poljupcima - otkrila je voditeljka svojevremeno.

- Vidim da se dosta piše i o mom bivšem mužu, i to je isključivo zbog mene. On nije ličnost od društvene koristi, pa da bi se o njemu pisalo. Moj bivši muž mi nije izjavio saučešće iako smo u dobrim odnosima zbog deteta. Nije mi jasno, ali ne želim uopšte da ulazim u to, to nije površina mog mozga. Bio je tu uz nas dok je mama bila bolesna, nudio se da pomogne. Pitaću ga jednog dana zašto nije izjavio saučešće - rekla je Sanja, a zatim je prokomentarisala vest da se njen bivši izabranik venčava.

