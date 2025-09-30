Slušaj vest

Počela je još jedna epizoda nove sezone emisije "Amidži šou".

Stanija Dobrojević bila je jedna od gošći. Ona je u zlatnoj šljokičavoj haljini zablistala i progovorila o trenutnoj situaciji koja se dešava u Eliti 9.

Progovorila o Asminu

Ognjena je zanimalo kako je došlo do dogovara da Asmin uđe u rijaliti.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

"Nismo se dogovorili da uđe, on je mene samo jednog dana pozvao i rekao mi da je bio na razgovoru i da će da uđe", priča Stanija pa dodaje:

"Nisam želela jer kada sam nekada ranije bila ljubomorna ili nešto branila u vezama na kraju mi je to propalo i onda sam odlučila da više nikada ništa neću braniti", kaže i priznaje da je ovo veliki test:

"Meni je ovo moje razrešenje moje situacije koja godinama traje. Ili će on tamo da se zaljubi pa da ja imam svoju slobodu, ili će biti veran i sve će biti kako treba", kaže pa zaključuje:

"Veliki je ovo test i to pred nacijom, nedostaje mi kao prijatelj najviše, shvatila sam poslednjih dana da je on meni kao neki najbolji prijatelj."

