Pobednica "Elite 7" Anita Stanojlović prokomentarisala je učešće svog prijatelja Uroša Stanića, te tom prilikom otkrila nepozante detalje o njemu.

- Uroš me je jako nervirao prvih par dana, mislim da ga je poneo rijaliti. On je živeo kod mene i ja sam mu stalno pričala da izađe iz rijalitija. Ja sam izašla iz toga, a on melje kao da je za crnim stolom. Ja mislim da ga je poneo rijaliti i da će ga pojesti. Treba da spusti loptu. Komentari su mu super, ali ponašanje van stola mi se ne sviđa. Svako bira kakvo će mu učešće biti. Ja sam njemu i napolju pričala za njegovu vezu da je to isforsirano. On mi je pričao da ga voli, a kako može da voli posle pet dana? Čim mu neko pruži malo pažnje on skače i priča da voli i da je zaljubljen... Ja sam pričala sa Urošem i on mi je rekao da bi voleo da promeni pol. On nema dovoljno para, ali on se oseća kao žena. Uroš je u periodu oko petnaeste godine bio žena, mislim oblačio se kao žena. Ja bih volela da on to uradi jer nema poente ako se ne osećaš dobro u svojoj koži - rekla je Anita.

- Da li ti je pričao da ima u planu da ugradi silikone? - upitala je Maša.

- Pričao mi je o hormonima i da je to proces od nekoliko godina, ali da on za to nema novac. On bi voleo da bude žena, ali nema novac. Ja sam mu rekla da štedi novac - rekla je Anita.

Komšije otkrile istinu o njemu

- Baba ga je odgajila, bili su sa njom do osmog razreda, i sa bratom je tu na jednom placu napravio kuću. Divan čovek, ja pijem čaj, a on kad god je tu on pozove na kafu. Pozitivan je čovek, bio je na ratištu i borio se za ovu državu. Idite u kafanu i pitajte ljude za Milana, svako će da kaže pozitivno nešto za njega. Taj čovek stalno ide u crkvu i pobožan je - rekao je komšija, pa dodao:

- Nikad ga za Uroša nisam pitao jer i ja imam decu. Sutra može da se moje dete promeni, jer ja treba da se smejem? Naravno da ne. Mislite vi da je njemu lako? Naravno da nije. On ima jednog sina i tu kuću će njemu da ostavi.

