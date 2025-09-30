Slušaj vest

Vlado Georgiev na muzičkoj sceni je već punih 25 godina i za to vreme iznedrio je nezaboravne hitove.

Mnoge od pesama napisao je upravo on, godinama važeći za jednog od najkreativnijih i najinspirativnijih kantautora na našim prostorima.

Međutim, sada je jedna TikTokerka u svom videu direktno prozvala pevača rekavši da je "uzeo svesku sa neobjavljenim tekstovima Rođe Raičevića", koju je preminuli pevač navodno ostavio za sobom.

Ovaj snimak odmah je stigao i do Georgieva koji se žestokom porukom oglasio i demantovao navode TikTokerke koja se potpisuje kao Sofija.

- Ukoliko neko poznaje roditelje ili staratelje ove balave mutave TikTokerke neka im kaže da me kontaktiraju pre nego im ćerka završi na sudu.

- Isto ću rado učiniti i ovaj put pa i svaki put kad neko ovo krene da mantra i s**e po mrežama. Za početak espreso, a dalje ćemo videti šta će biti - napisao je Vlado u svojoj objavi.

Priča se raširila i na društvenoj mreži "X", gde je Georgiev takođe reagovao.

- Postoji par kvalitetnih ustanova koje vam mogu pomoći, ukoliko ste ozbiljno shvatili laž od pre 15 godina zbog koje su mnogo loše prošli na sudu. Takođe, možete pogledati koliko sam ja pesama radio Rođi i mnogim drugima pre solo karijere. Rođa nije ni bio autor. Pozdrav i pamet u glavu - napisao je.

Misterija Rođine sveske

Biljana Vujović je pre nekoliko godina ispričala kako je nestala Raičevićeva sveska.

- Mnogi su upućeni u tu priču. Čula sam da je posle Rođine smrti svesku uzeo njegov prijatelj i kolega s kojim je on bio blizak. U prvi mah sam sumnjala da je to tačno, ali kasnije sam se uverila da u tome ima istine. Vrlo brzo, tada jedva poznati pevač počinje da snima albume na kojima su sve bile hit pesme. On postaje vrlo poznat i cenjen. Karijeru je izgradio na Rođinim pesmama za koje ljudi veruju da je on sam pisao i krivo mi je što se to nikada neće saznati. Ne mogu da kažem njegovo ime, ne želim da imam problem. Ipak je sve ostalo na rekla-kazala - pričala je za Kurir Vujovićeva.

- Taj pevač već duže vreme ništa ne snima. Ako je istina da je on uzeo svesku, onda može biti da je iskoristio sve pesme iz nje i dalje nema kud. Ali ne brinem se ja za njega jer će on još dugo tako prodavati maglu, nije ni prvi ni poslednji koji to uspešno radi. Nadam se da će ljudi koji barem malo prate estradne tokove znati o kojem pevaču se radi - dodala je Biljana tad.

