Nerio Ružanji , mladi dvadesetjednogodišnji otac ćerke Arije, sin Site Ahmić , sinoć je postao ravnopravni učesnik "Elite 9", sa ciljem da zaradi novac za svoju porodicu, tačnije verenicu i ćerku, kako kaže, a tom prilikom on je ispričao kroz kakvu agoniju i pakao je prošao sa svojom majkom, Sitom.

- Ja svoje dete ne oblačim u minice i ne puštam 30 muškaraca da je slika nasred Sarajeva. Moje dete priča bolje nego Nora sa četiri godine. Moje dete je srećno i to svi znaju, ona je zadnji put videla ko bebu. Zdravo pametno dete nasmejano uvek...Jedna baba koja je htela da ubije to dete gde je odvukla Nerija, dok mu se žena porađala, samo da ne bude tu, tražila DNK sve dok se nije mala rodila, čim se rodila više nikad nisi spomenula DNK. Pitam se zašto te sin ne voli Sita - napisala je Hana na Instagramu.