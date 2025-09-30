Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Aleksandra Subotić vodila je borbu sa viškom kilograma, o čemu je javno govorila.

Aleksandra je u jednom trenutku imala 90 kilograma, a kako kaže, zbog nezadovoljstva je jela nezdravu hranu i zapustila se.

Ona sada na društvenim mrežama često daje savete ženama kako da se hrane,a otkrila je da trenutno ima 65 kilograma i da je zadovoljna izgledom.

Ovako je nekad Aleksanddra Subotić izgledala:

Iako je dostigla željenu kilažu, Aleksandra je napisala da ima "traumu debljine" te da pažljivo vodi računa šta će jesti.

Njene mreže su danas prepune fotografija i snimaka u bikiniju, a kako možemo videti, ona zahvaljujući vežbama i redukovanoj ishrani nema ni gram sala.

"Zvali je mečka Božana"

Podsetimo, Aleksandra je zbog viška kilograma trpela velike uvrede, pa čak i od svog oca koji ju je javno u rijalitiju zvao "mečka Božana".

- I ako sam ceo svoj život bila mršavica, nažalost kao i većina ljudi u svom životu sam upala u jednu fazu u kojoj sam se za manje od šest meseci ugojila preko 20 kilograma (sa 62,63 do čak 90). Bila sam tužna i nesrećna i utehu sam pronašla u hrani. U tim momentima hrana me je smirivala, ali sam istovremeno upadala u još veću depresiju jer u tim momentima, sem što sam bila nezadovoljna svojim životom, postala sam nezadovoljna i svojim izgledom i to je počelo da utiče na moje mentalno i fizičko zdravlje - napisala je Aleksandra tada i otkrila kako je korigovala ishranu.

Starleta danas žari i pali:

Na putu mog razdora i propadanja spasla me je mma! Napravila je jelovnik od namirnica koje volim. Pošto obožavam slatkiše, nije ih izbacila iz ishrane, ali sam smela da jedem samo proteinske čokoladice. I gazirana pića sam smela da pijem, ali samo bez šećera. Na meniju su mi bila kuvana jaja, dimljene pileće grudi, viršle, kukuruzne galete, ali i povrće u neograničenim količinama. Salatu sam jela i uz ručak i uz večeru rekla je ona tada.

Suprug je prevario s najboljom drugaricom

Subotićeva sa mužem sada uživa u idiličnom odnosu, a nekada su punili medijske stupce kada ju je Predrag prevario sa njenom najboljom drugaricom, Marjom Marinković. Aleksandra se tada snimala uplakana i tvrdila kako izdaju neće oprostiti ni svojoj prijateljici, ali ni suprugu. Ipak, uspeli su da izglade odnose i nastavili su zajednički život.

