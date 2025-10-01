Slušaj vest

Još kao tinejdžerka Sonja Lazetić privukla je pažnju javnosti kada se pojavila u dokumentarcu „Vidimo se u čitulji“. Tada je imala tek šesnaest godina i iza sebe već iskustvo manekenstva i naslovnih strana domaćih časopisa.

- U to vreme sam bila u vezi sa budućim mužem Goranom. Bavila sam se modelingom, izlazila sam na naslovnim stranama časopisa "Student"... Preko modne agencije otišla sam na snimanje reklame za jedan butik. Tu se pojavio čovek sa kamerom i pitao me koju muziku slušam. Ispostavilo se da je to bio režiser Janko Baljak. I tako sam završila u tom filmu, ispričala je Sonja ranije za domaće medije.

Udovica sa 29 godina

Život joj je, međutim, ubrzo doneo težak udarac. Njen tadašnji suprug Goran Marić Mare, sa kojim je dobila troje dece, ubijen je pre više od dve decenije. Sonja je tada imala 29 godina i ostala je udovica sa velikom odgovornošću. O toj tragediji retko je govorila, ali je jasno da je upravo taj period oblikovao njenu snagu i način na koji se kasnije nosila sa životom.

Nova ljubav i porodični mir

Godinama kasnije pronašla je sreću sa bivšim fudbalerom Nikolom Lazetićem. Zajedno sa njim i decom danas živi u luksuznoj vili na Avali, daleko od gradske vreve. Njihov dom često se opisuje kao pravo utočište, a Sonja ne skriva da joj mir prirode i porodična toplina donose stabilnost nakon burne mladosti.

Ponosna na ćerku

Njena mlađa ćerka Elena poslednjih meseci privlači sve više pažnje na društvenim mrežama. Na Instagramu deli kadrove iz privatnog života, modne fotografije i trenutke putovanja, a mnogi prateoci primećuju neverovatnu sličnost između nje i majke. Zajedničke fotografije majke i ćerke izazvale su brojne komentare da više liče na sestre nego na roditelja i naslednicu.

Raj na Avali

Sonja i Nilkola su živeli u jednom od najelitnijih beogradskih naselja, te im je i stambena jedinica bila opremljena po najvišim svetskim standardima, ne čudi to što novi dom poznatih supružnika nadomak Beograda takođe odiše samim luksuzom.

Raskošna vila na Avali okružena zelenilom i svim prirodnim lepotama, sada je dom Sonje i Nikole Lazetića koju su sagradili sa puno ljubavi.

- Tačno je da smo kupili plac i da nam predstoji selidba. Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

