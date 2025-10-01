Slušaj vest

Nekadašnja takmičarka "Zvezde Granda", Sara Nikolić ponovo se oprobala u takmičenju, a sada je progovorila o odnosu sa pevačicom Anom Bekutom, koja joj je ranije bila mentorka. Takmičarka je otkrila da je skinula tačno 22 kilograma, te je mnogi na prvi pogled nisu prepoznali. Jedna od njih je upravo i Ana.

Sara je sada ispričala detalje njihovog susreta i otkrila da se nije javila Bekuti.

Foto: Printscreen

- Ana je bila divan mentor, super smo radile, ali moje ispadanje u drugom krugu prošle godine je bilo samo zbog mene. Nisam mogla da dam više, a sada mislim da mogu, i sada sam poželela da radim sa njom jer mi odgovara i po energiji i po svemu- priznala je Nikolićeva i dodala da je Ana nije prepoznala zbog transformacije:

- Sedele smo stolica do stolice, pogledala me je par puta ali nisam htela da se javljam zbog drugih kandidata, vidim da je bila šokirana jer me nije prepoznala.

Kako je smršala

Inače, pevačica je otkrila i kako je uspela da skine višak kilograma.

- Prosto sam smanjila unos hrane koja nije dobra ni za koga i kilogrami su krenuli da se tope. Nikakva posebna dijeta, smanjila sam obroke i to je sve, pošlo mi je za rukom– ispričala je takmičarka za Grand.

- Pa ne znam da li pevam bolje, ali definitivno je lakše pevati sa manjom kilažom, a i tu je samopouzdanje koje je sigurno uticalo na to– rekla je Sara.