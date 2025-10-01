Slušaj vest

Jovan Pantić, bivši muž Marije Mikić, koji iz prvog braka ima sina, a sa pevačicom je dobio sina i ćerku, oglasio se na Instagramu i obratio se devojčici emotivnim rečima.

- Ona je neko zbog koga dišem drugačije, neko zbog koga učim da budem bolji. Moja mala devojčica, jedina devojčica među mojom decom, ona je posebna nit koja stoji ispred svakog mog koraka i svake odluke. Pored mojih sinova, i svaki od njih je moj poseban svet, ali ona… ona je devojčica. Ona je osećajnija, nežnija, ona je moj odraz u najčistijem obliku, moja slabost i moja najveća snaga u isto vreme. U njenim očima vidim i sebe malog i sebe najboljeg, onog kakav želim da ostanem zauvek. Zato je moja ljubav prema njoj nešto što ne umem da izmerim. Ona je jedina žena, pored moje majke i moje sestre, za koju znam da me nikada neće izdati, sve dok dišem i dok me ima. Ona je moj oslonac i moj razlog da biram dobro i mir, čak i kada bih mogao drugačije - napisao je Jovan.

- Ljudi koji su mi bliski znaju kroz šta sam prošao za ovih 36 godina života. Znaju moje nesreće, one koje na sreću malo ko doživi, znaju rane koje nosim sa osmehom, moje borbe, padove i uzdizanja. I posle svega, ja i dalje nosim kostim veselog dečaka sa osmehom na licu i neću ga nikada skinuti, ni kostim ni osmeh, zbog nje i zbog moje dece. Zbog njih ćutim onda kada bih mogao najviše da kažem. Boli to ponekad do kosti, ali biram njih ispred sebe. Veliki smo onda kada možemo mnogo da kažemo, a ipak odlučimo da ne kažemo ništa. Tada se najviše vidi ljubav, jer biramo njihovu sreću i mir ispred sopstvenog dostojanstva i ponosa. Zbog njih živim, zbog njih ćutim, zbog njih se smejem i kada najviše boli i zbog njih biram da budem bolji svaki dan iznova. Moja tišina je njen štit, a njena sreća je moja radost. Volim te, devojčice moja.

Marija Mikić o razvodu

Pevačica Marija Mikić i Jovan su se razveli posle dve godine braka. Pevačica je tada istakla da je sa bivšim, sa kojim je dobila dvoje dece, sina i ćerku, u dobrim odnosima.

- Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima decu, vraća decu, spavaju decu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir - rekla je Marija, a na pitanje da li bi joj smetalo kada bi Jovan našao novu devojku, rekla je:

- Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom devojkom. On će meni uvek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti decu na pravi put u ovo ludo vreme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje.

Bivšoj i deci pripala vila

Pevačica i njen bivši suprug nakon razvoda su na civilizovan način dogovorili podelu zajedničke imovine. Najvažnija stavka bio je porodični dom od navodno 500.000 evra na Bežanijskoj kosi, koji je, prema pisanju domaćih medija, ostao Mariji i njihovoj deci – ćerki Đurđi i sinu Miliji.

Jovan se iselio iz zajedničke kuće u kojoj su živeli dok su bili u braku, i navodno se vratio da živi kod roditelja u Zemunu. Kako navode izvori bliski bivšem paru, sve odluke donete su dogovorom, a oboje su se trudili da razvod protekne u što mirnijem tonu – prvenstveno zbog dobrobiti njihove dece.

