Voditeljka Suzana Mančić otkrila je da njen suprug, grčki biznismen Simeon Ocomokos, ne voli da se fotografiše, te ga zato nema na slikama sa ćerkine svadbe.

Suzana Mančić je za vikend udala stariju ćerku Teodoru Kunić. Mladoženja u uniformi je lepu mladu u venčanici odveo do oltara, a voditeljka nije krila sreću zbog ćerkine udaje.

Na fotografijama koje su osvanule na društvenim mrežama vidi se da Teodorina porodica na skida osmeh slika, a najradosnija je bila sestra Natalija, koja se sve vreme veselila uz trubače. Takođe, ona je uhvatila i bidermajer koji po starom srpskom verovanju označava udaju onoga ko ga uhvati.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

Mnogi su se pitali zbog čega pored Suzane nije njen suprug Simeon, ali ona je rezrešila dilemu:

- Ko kaže da nije bio? Bio je sve vreme, samo on ne voli da se njegove slike pojavljuju u novinama - rekla je Suzana za "Story".

Zajedno prvi i drugi muž

Na svadbi je bio i prvi muž voditeljke Suzane Mančić, mladin otac, Nebojša Kunić. Suzana je svojevremeno ispričala kako se ljubav između Nebojše i nje rodila iz velikog prijateljstva 1989. godine, a on je bio član tada popularnog benda "Sedmorica mladih".

Nakon samo osam godina braka Suzana i Nebojša su se razveli, a jedina, pa ipak, neraskidiva veza među njima ostale su ćerke Natalija i Teodora.

Foto: Pritnscreen/Instagram