Poznata po svom provociranju i vređanju, Miljana Kulić nočas je sve vreme pevala u spavačoj sobi i iritirala druge učesnike, odjednom joj se suprostavila Milena Kačavenda.

Takmičarke su se međusobno vređale, a u sve su umešale i porodice, te jedna drugoj pominjale i vređale decu.

- I ja ona tvoja dva krembicila i debila, ko zna ko ih je napravio ku*vo matora - uzratila je Miljana Kačavendi nakon što je ona pomenula Kulićkinog sina Željka.

- Znamo da se*eš pored bazena, je*em ti mamu ku*vo - nije se zaustavljala Milena.

Kako bi sprečili da dođe do fizičkog okršaja pripadnici obezbeđenja napravili su živi zid između Miljane i Milene koje su nastavile da se čašćavaju najbrutalnijim uvredama.

Pravila haos u rijalitiju

Miljana Kulić je usred noći udarala na kapiju u želji da izađe iz rijalitija jer joj neizmerno nedostaje porodica.

U jednom trenutku rijaliti učesnica počela je da jeca i urliče, pa se, tražeći utehu, uvukla u krevet Ivana Marinkovića.

- Molim te Ivane! Molim te Ivane! Nikad mi teže nije bilo. Danas mi je rođendan. Nijedne godine sa mamom i tatom nisam proslavila. Ja sam mala, Ivane, ti si veliki - govorila je Miljana Kulić, koja je, prema pisanju medija, usred noći izašla u dvorište i počela da baca kamenje na kapiju, lomi stakla i moli produkciju da izađe napolje.

Kulićeva nije uspela u svojoj nameri, a njen pokušaj bekstva komentarisali su Terza i Milosava Pravilović, ističući da ona neće još dugo izdržati u zatvorenom prostoru.

