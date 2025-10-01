Slušaj vest

Pevač Aleksa Perović (29) 2023. godine se razveo od supruge Milice, s kojom ima dve ćerke, a u martu ove godine je stao na ludi kamen sa izabranicom Isidorom.

Aleksa Perović je sa novom ženom dobio dete, a sada je u intervjuu otkrio kakav je otac.

- Smatram za sebe da jesam dobar otac. Obožavam to, da se bavim decom. Najveći sam smarač koji posle svirke jurim kući. Uživam u svojoj porodici i mirisu doma. Iako sam sto puta pričao, ali ću se uvek hvaliti time, da sam prisustvovao porođaju. To mi je bilo jedno od najlepših iskustava u životu. To iskustvo ne može da se poredi ni sa čim, da se opiše. Na izvoru si života, osetiš svaki momenat koji treba da razumeš. Šta prolazi žena u tom trenutku, ljudi oko nje, ali i sama beba. Apsolutno svima savetujem da budu prisutni u tom trenutku“ – kazao je Aleksa ponosno.

Aleksa naglašava da iza svakog njegovog uspeha stoji ogromna podrška njegove supruge Isidore.

- To je stvar koja me motiviše da radim i da napredujem. Najveća podrška mi dolazi sa te strane. Od najsitnijih stvari, do toga što želi da obavlja razgovore sa mnom kada ni ja ne želim da ih obavljam, do porukica koje me svaki put sačekaju kada dođem kući posle svirke: ‘Dobro došao kući’. Sama inicijativa za stvari koje ja dugo nisam radio za muziku i neke moje autorske pesme došle su od Isidore. Smatram da je za svakog muškarca bitno da ostvari svoj pun potencijal. Naravno da je bitno očinstvo, ali generalno je ovo zataškano. Svakom muškarcu potrebna je podrška partnera - kazao je Aleksa u emisiji “Žena za sva vremena”.

Od prve žene se razveo u tajnosti

Aleksa Perović 2023. godine se razveo od supruge Milice, s kojom ima dve ćerke. U martu ove godine je stao na ludi kamen sa izabranicom Isidorom. Aleksa je sudbonosno ‘da’ u krugu prijatelja i porodice, a tim povodom je napravio žurku gde su se veselili do jutra. Aleksa je otkrio i kako je uspeo da se razvede u tajnosti i da se u medijima ne zna ništa o toj temi dok njegovog objavljivanja.

- Nismo ni želeli da tako bude. Svi hvale način na koji mi komuniciramo i danas i način na koji smo to saopštili. Ne želim da gradim karijeru na bilo kakvim skandalima, nisam to radio ni pre, kada sam imao više prilike za to – ispričao je on.