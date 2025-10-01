Slušaj vest

Jedan od najpopularnijih pevača na domaćoj sceni, Saša Matić, održaće veliki koncert u Novom Sadu, 15. novembra u dvorani Spens. Publiku očekuje veče ispunjeno hitovima, emocijama i muzikom koja je obeležila karijeru ovog izvođača.

„Novi Sad ima posebnu publiku i energiju. Siguran sam da ćemo napraviti veče koje ćemo svi dugo pamtiti. Jedva čekam da zapevamo zajedno!“ - izjavio je Matić povodom nastupa.

Matić je otkrio da, paralelno sa pripremama za koncert, radi i na novim pesmama u saradnji sa Telekomom Srbije. Druga polovina albuma, sa četiri nove pesme, izlazi do kraja oktobra.

„U studiju provodim mnogo vremena. Stvaramo pesme koje će, verujem, biti pravo osveženje za publiku. Drugi deo albuma planiram da izdam do kraja oktobra i radujem se da kroz njega prenesem nove emocije.“

Veče hitova i emocija

Na koncertu u Novom Sadu publika će moći da čuje najpoznatije pesme poput „Kralj izgubljenih stvari“, „Ruzmarin“, „Nađi novu ljubav“, ali i da doživi deo atmosfere budućeg albuma.

„Za mene su koncerti prilika da dam deo sebe ljudima koji me vole. Svaka pesma je jedna priča, a u Novom Sadu ćemo zajedno ispisati najlepše stranice te priče.“ - poručio je pevač.

Ulaznice su već u prodaji, a sudeći po interesovanju publike, očekuje se da će i ovaj nastup Saše Matića biti veče za pamćenje.