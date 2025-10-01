Slušaj vest

Pevačica Nada Obrić je otkrila da su joj stigli rezultati sa lekarskih pregleda u Beču, te priznala da su odlični i da je presrećna zbog toga.

- Osećam se čudno, ali najbitnija je glava. Idem u emisiju, pa ću sve završti fino. Sve je stvar glave, da li hoćete da budete negativni ili se borite do iznemoglosti. Ljudi danas odustaju i to je greška, šta to znači? Neću da odustanem, svaka minuta i svaki dan nosi nešto novo i svaki je od Boga dan. Svakom danu se treba radovati, ako se ne raduješ, to znači da si bogohulan, počela je Nada.

- Bila sam u Beču i uradila sam godišnje kontorole, a rezulati su odlični. Oseti se u glasu, a zahvalna sam Bogu i svima. Išla sam sa strahom, a vraćam se presrećna. Ljudi su me prepoznavali na aerodromu i rekla sma sebi da nemam prava da budem negativna. Jasam normalno ljudsko biće koje je bilo četiri puta u jezovoj situaciji, lekari su sumnjali da će biti dobro. Nikada nisma dozvolila da padnem u krevet, sama sebi sam teška tada i time ništa ne dobijam, diži se iz kreveta, rekla je ona u emisiji „Premijera -Vikend specijal“.

Na aerodromu u invalidskim kolicima

Nadu Obrić je uslikana na aerodromu u invalidskim kolicima, a pevačica se sada oglasila i progovorila o problemima sa zdravljem.

- Znate kako, ja imam velikih problema sa kukovima. Kao što znate, imala sam par operacija i ne mogu više. Mislim, ja mogu da hodam, ali kada putujem avionom, ja ne mogu toliko da pešačim, pogotovu kada prođem pasošku kontrolu, pa do gejta. To su kilometarske razdaljine, pa ja onda koristim te aerodromske usluge - rekla je Nada Obrić.

- Iako imam taj problem sa kukovima, ja idem redovno na fizikalne terapije, čak i treniram. Kada sam bila mlađa nisam o tome mislila, trebala sam još tada da ih sredim jer mi se hrskavica istrošila, ali nisam mogla toliko dugo da ne radim, jer je oporavak jako dug. U to vreme morala sam da biram da li ću da vodim računa o zdravlju ili o egzistenciji, izabrala sam ovo drugo, ali se sada jako kajem. Zdravlje mora da je uvek na prvom mestu.