Kontroverzna Stefani Banić iz Splita bila je jedna od najinteresantnijih učesnica Velikog brata, budući da je svojim izjavama, ali i ponašanjem, brojne gledaoce šokirala iz dana u dan.

Burne ljubavi ispred kamera

Njena veza sa Ervinom Mujakovićem je tada bila u centru pažnje iako ista nije dugo potrajala budući da je Mujaković bio zaljubljen u cimerku Barbaru, ali Banićeva mu je brzo našla zamenu pa je tokom rijalitija bila sa Đorđem Đenićem.

Stefani i Ervin redovno su imali žestoke intimne odnose, a koliko su isti bili neprimereni za prostor koji je pokriven kamerama govori i činjenica da su se munjevitom brzinom pojavili na društvenim mrežama gde su postali viralni.

Život nakon rijalitija

Banićeva je posle "Velikog brata" dobila ponudu da uđe u rijaliti šou "Parovi", ali ju je odbila.

Stefani je danas aktivna na društvenim mrežama, gde je prati preko 15 hiljada ljudi. Sudeći po fotografijama, živi istim načinom života kao i pre "Velikog brata", ali je jednu stvar promenila na sebi, a to je imidž.

