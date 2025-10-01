Slušaj vest

Zlata Petrović nikada nije krila svoje burne ljubavne odnose iz prošlosti, te je i javno priznala da je bila ljubavnica. Jednom prilikom je spominjala i imena svojih partnera, te je govorila da su ona i Halid Muslimović živeli zajedno.

Halid progovorio o Zlati

Halid Muslimović je u emisiji Amidži šou otkrio koliko ima istine u njenim navodima.

- Da smo živeli zajedno ne bih joj izjavljivao ljubav, to ne ide jedno sa drugim. Mnogo smo radili i sarađivali. Mnoge moje turneje smo zajedno radili. Od ljubavi nikad ništa nije bilo, bili smo dobri prijatelji - govorio je Halid, a onda priznao da su ipak postojale neke varnice.

IMG-20250930-WA0089.jpg
Foto: Boba Nikolić

- Možda je bilo nekih želja i sa jedne i sa druge strane, ali to je bio trenutak takav - otkrio je pevač i nasmejao se.

"Bila sam sa oženjenima"

Pevačica je jednom prilikom otvoreno govorila o svojim odnosima sa zauzetim muškarcima.

- Sa jednim oženjenim muškarcem bila sam pet godina. Bila sam dobra ljubavnica, ali sam vodila računa da čoveka sa kojim se tajno viđam ne dovedem do razvoda. Nisam ljubomorna, pa mi nije bio problem da delim čoveka sa drugom ženom. Sa muškarcima nikad nisam bila iz koristi, već iz zadovoljstva. Nije me zanimalo da li je neko bogat ako mi je lepo pored njega. Sama zarađujem i imam dovoljno za sebe. Nisam tražila da mi neko kupuje bunde i automobile - ispričala je jednom prilikom Zlata Petrović za domaće medije.

Zlata Petrović Foto: Kurir, Printscreen

"Nikome nisam bila problem"

Ja sam bila x puta u šemi sa oženjenim ljudima, ali me nijedna žena nije jurila. Jer, ja nikada nisam nikome bila problem, ja nisam nikome išla na kuću, čak sam na vreme terala ljude da idu svojim kućama i tako dalje, i tako dalje – rekla je Zlata, a ovaj deo njenog intervjua postao je viralan.

IMG-20250930-WA0111.jpg
Halid Muslimović zapevao za medije
IMG-20250930-WA0104.jpg
Halid Muslimović Halid Bešlić

 Hit snimak Zlate Petrović:

