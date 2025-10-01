Slušaj vest

Frano Lasić i Milena Lasić uživaju u porodičnom životu sa svojim sinom, a supruga glumca i pevača progovorila je o njihovoj ljubavi i odnosu koji je počeo pre 14 godina.

Milena je pričala o razlici u godinama, upoznavanju i braku koji traje već deceniju.

Kako su se upoznali Milena i Frano

- Imala sam 26 godina kada smo se upoznali, 10 godina smo u braku, 4 godine pre toga smo se zabavljali. Ugledao me je u jednom kafiću u centru Beograda. Tada je on živeo u Dubrovniku. Kada me je video, pitao je: "Ko je ova mala?!"Rekli su da me ne znaju, ali da me stalno viđaju sa istom devojkom, mojom kumom i najboljom drugaricom. Drugi put kada me je video pitao me je za stanove u Beogradu i da li imam predlog gde bi mogao da živi s obzirom da želi da se sa svojom ekipim preseli ovde. Rekla sam da ću da se raspitam i tako smo stupili u neku komunikaciju i pisao je kada je došao u Dubrovnik. Nisam pratila njegov razvojni put i da je često dolazio u Beograd. On kaže da je zbog mene odlučio da živi u Beogradu i ja sam odlučila da mu verujem. Krenuli su pozivi učestali, izlaženje, vrlo brzo smo počeli i da živimo zajedno - govorila je Milena za kanal Balkan Woman i dodala:

- Nisam donosila zaključke u startu jer nisam znala mnogo o njegovom životu. Kada sam videla da je imao buran neki život, nije mi se to odmah dopalo. Ne mislim da je sve naša odluka, mislim da život to sam tako namesti. Lepo smo i dugo razgovarali, baš o svemu. Prijala mi je pažnja koje je bilo previše. Najviše mi je prijao taj naš zdrav odnos što je danas retkost. Dugo smo bili zajedno i svašta smo prošli pre deteta. Bilo mi je mnogo interesantno.

Predrasude

Milena je govorila i o predrasudama, komentarima zbog razlike u godinama.

- Novinski naslovi, 32 godine razlika u godinama. Ne smetaju mi ni komentari, ali predrasude se uglavnom zasnivaju na negativnoj konotaciji i uglavnom su neistine.Čini mi se da su sve te predrasude najčešće frustracije. Moji najbliži me znaju i vole me. Njima je bitno da sam srećna, moja majka je moj najbolji prijatelj. U jedan izlazak sa bratom sam ga odmah pozvala i dok još nismo živeli zajedno. Lepo je to prošlo, olakšali su mi sve. Mi smo oduvek dugo pričali i sve rešavamo razgovorom. Mi se i sada svakodnevno viđamo jer živimo blizu. Čak i sam Frano kaže, da je tek sada pored mene doživeo taj pravi osećaj porodice. To je ono što mu je s godinama falilo - otkrila je Milena.

Negativni komentari

Supruga Frana Lasića progovorila je i o negativnim komentarima na račun njihovog ljubavnog života.