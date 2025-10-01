Slušaj vest

Dragan Stojković Bosanac član žirija "Pinkovih zvezda", dao je izjavu za portal Republika na audiciji, koja je juče održana u Domu

mladih u Sarajevu. Na samom početku upitan je da li je očekivao da će "Pinkove zvezde" napraviti takav bum u javnosti.

- Kako mislite da li sam očekivao? Da vam kažem, "Zvezde Granda" su brend. Da smo pet nekakvih nekakvih indeksnih poena niži,

bio bi uspeh. Ali mislim da je to pandan postao "Zvezdama Granda" i da su "Pinkove zvezde", onaj ko ih je napravio, dobro je uradio

- rekao je Bosanac.

Potkačio kolege

Potom se osvrnuo na svađe članova žirija i potkačio kolege iz "Zvezda Granda".

- Nije bilo zvrčki, zašto? Ja to nisam ni primetio. Ako ne shvatate da postoje neke stvari koje se same od sebe nameštaju... Za

razliku od prethodnog žirija, lepa stvar je što niko ništa lično ne doživljava. Ne zameramo jedni drugima ako dokumentarišu

nešto što ne paše nekom drugom. To je profesionalizam. Ono ("Zvezde Granda") je postalo za deke i bake, a ovo je za omladinu. Ja

se podmlađujem uz ovaj žiri, izbegavam da se družim sa svojim vršnjacima, jer samo gledaju ko šta pije od lekova za pritisak. Ovo

je dobitna kombinacija za taj drugi deo populacije koja nije bila zastupljena u prehodnom takmičenju - istakao je.

Peckanje sa Desingericom

Bosancu je rečeno da je Desingerica rekao da ga je naučio da je "danas 2025. godina".

- Vidiš ti kako on pali vatru. Vidiš ti šta ti je novinarstvo. Ja sam sad u šoku. Posle treba da me zovu ljudi. Ja sam rekao da svi

učimo jedni od drugih - ubacio se Desingerica.

- Da vam kažem, on je jedan dobar momak i daje sebi na važnosti po svaku cenu - dodao je Bosanac.

Poruka za Kebu

Za sam kraj upitan je šta misli o izjavi Dragana Kojića Kebe da je u "Zvezdama Granda" bolje bez njega.

- Kad bi Keba znao koliko ne zna, ne bi pričao - poručio je za kraj.

