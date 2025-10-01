Slušaj vest

Luna Đogani dugo godina je nosila plavu kosu, međutim, i tome je došao kraj. Luna je posetila frizerski salon i potpuno promenila lični opis.

Ofarbala se u braon boju, a nova promena joj se jako dopala, pa se nakon slike iz salona oglasila i iz svog doma.

Pobednica Zadruge je od svojih pratioca tražila da joj kažu da li im se sviđa njena nova boja kose.

"Da li vam se sviđa boja kose", napisala je ona, a komentari su se nizali.

Transformacije Lune Đogani

S obzirom na to da je kao jako mlada počela da objavljuje snimke i fotografije na društvene mreže, njeni fanovi su ispratili svaku njenu promenu.

U nekoliko navrata Luna je je pokazala da voli da eksperimentiše kada je u pitanju boja njene kose, koja je prirodno braon boje.

Luna očigledno izuzetno voli da eksperimentiše sa kosom. Poznato je da žene često menjaju fruzuru kada se desi promena na ljubavnom planu, ali Luna je ipak oduvek brinula o svom izgledu, pa je moguće da se iza ovih promena frizura ne kriju nikakve tajne. Jedno je sigurno, duga kosa joj je jedan od najvećih aduta i ne želi da je šiša.