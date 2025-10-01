Slušaj vest

Deset dana je prošlo od najpoznatijeg vašara, šabačkog vašara, ali se utisci i strasti još uvek nisu stišale. Društvene mreže, ali i mediji, svi bruje o najluđim provodima pod šatrama, gde je ulazilo i staro i mlado, dok sramota je ostajala ispred ulaza.

Komentari, iščuđavanja I osude na društvenim mrežama dodatno su podgrejale priče o vašarima širom Srbije. Dobar provod bez predrasuda ili vašar nemorala, pitanje je sad.

Atina Ferari, nekrunisana kraljica šabačkog vašara i Teodora Borozan novinarka, gostovale su u emisiji "Puls Srbije" i tom prilikom razgovarale upravo o ovoj temi:

- Ranije nisam išla ispod šatora, međutim živ se čovek na sve navikne. Verujem da je posetiocima bio najbolji provod. Ranije ne znam kako je bilo, ali šatra u kojoj smo mi nastupali je bila puna, toliko da je gazda morao da doda još jednu šatru sa strane. Narod koji nije mogao da uđe, kidao je deo šatora i prozora da bi me video i snimao - kaže Ferari i dodaje:

- Uopšte nisu postojale predrasude, već su se ljudi oduševljavali. Gazda mi je u jednom trenutku rekao da se sakrijem i siđem sa bine kako bi se ljudi razišli i konobari prodavali piće. Zaista je bilo previše ljudi i malo vazduha. Bakšiš je padao po zemlji, oko 1000, 2000 eura sam dobila za jednu pesmu. To nisu specijalne pesme, mi muzičari ih zovemo - gare. Ljudi vole brze pesme i vole da se vesele. Balade se ne pavaju pod šatorima.

Borozan ističe da sve više mladih provodi vreme upravo pod šatorima:

- Ove godine su velika estradna imena nastupala u Šapcu. Nisam prisustvovala, nažalost. Svaka čast Atini, jer je negde i pomerila Vendi sa trona. Vendi ne peva već dve godine. Unutar tih šatora sada dolaze i mlađe i straije generacije. Ljudi se više ne sramote da uđu pod šator.

Atina je istakla da je Vendi dobila otkaz od strane gazde šatre gde ona nastupa:

- Čak su mi i rekli da je Vendi otišla u zaborav, a da je mlada nada stigla. Ja lično nikada nisam imala nepristojne ponude na vašarima. Da bi ti doveo sebe u takvu situaciju, moraš biti niskog karaktera i lakog morala. Ja lično ne pripadam takvoj vesti ljudi. Arogantna sam osoba i muškarci me ne muvaju javno.

