Milica Kon dugo je u braku s Markom Konom. Njihova zajednica važi za jednu od skladnijih na javnoj sceni, a sada se voditeljka prisetila situacije kada je bila spremna da se razvede samo da bi smršala.

- Kada sam u jednom trenutku imala problem sa kilažom, molila sam Marka da se razvedemo. Rekla sam mu: ''Molim te, Marko, da se razvedemo na šest meseci samo da smršam''. Želela sam malo da propatim, malo da mi ne da decu, samo da smršam - ispričala je Milica Kon i dodala:

- On je na sve to odgovorio zaprepašćeno. Rekao mi je da su mi ideje užasne, pa da to ne govorim javno, ali evo, sada sam rekla - ispričala je Milica Kon u emisiji "Magazin IN".

Sinu dali nemačko ime

Poznate ličnosti često daju deci imena koja nisu često zastupljena u Srbiji, a jedni od njih je i bračni par Kon.

Marko i Milica Kon su svom nasledniku dali ime Ernest. Ime je nemačkog porekla i kako se veruje označava osobu koja je poštena, marljiva.