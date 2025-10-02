Slušaj vest

Usnija Redžepova preminula je pre tačno jednu deceniju posle teške borbe sa opakom bolešću.

Šta se desilo sa imovinom Usnije Redžepove Foto: Zorana Jevtić, Printscreen/Premijera

Nakon pevačicine smrti u medijima se dosta pisalo o njenoj porodičnoj kući na Voždovcu, u kojoj je živela s pokojnim suprugom Svetomirom Šešićem Šeletom, a posebnu buru izazvala je vest da su njeni bližnji navodno počeli da rasprodaju i njenu vrednu imovinu putem oglasa. Među njom su se našli i vredni antikviteti koje je tokom života skupljala širom sveta, klavir, kao i krevet pokojne pevačice i glumice, u kojem je provela poslednje trenutke života.

Novi stanari

Naša ekipa uputila se ka naselju Dušanovac kako bismo se na licu mesta uverili u kakvom je stanju ta nekretnina, ali i šta kažu nekadašnje Usnijine komšije iz ulice.

Foto: Kurir

Nakon što smo pronašli kuću, komšije su nam odmah sa setom na licu ispričale sve o Redžepovoj i muci u kojoj se našla, kao i šta se sve događalo oko ove kuće nakon njene smrti.

- Kuća je pre nekoliko godina prodata i sad tu živi jedna žena s ćerkama, čiji je muž kupio kuću od Usnijinog brata Resada Redžepova. Nažalost, on je posle manje od godinu dana preminuo od teške bolesti, kao i sama pevačica. Nije se ništa mnogo menjalo na kući otkad je prodata, ni spolja ni iznutra. Taj čovek umetnik je nešto bio počeo, ali ga je smrt pretekla. Žao nam je što u njoj nije otvoren neki muzej njoj u čast, dugo se to prodavalo. Usnija je bila divna žena i komšinica.Mnogo se namučila poslednjih meseci života. Nije mogla da izlazi iz kuće, bila je vezana za krevet. Šeletova smrt ju je dotukla. Mnogo je patila kad je ostala bez njega, iako je on bio alkoholičar. Sećam se da joj je od poznatih u kuću dolazila samo Lepa Lukić - ispričala nam je Usnijina komšinica Slavica, koja nas je i dovela do ulaza u kuću.

Foto: Kurir

Iako su ulazna vrata bila otvorena, na naše kucanje i pozive niko nije otvorio.

Vremešni gospodin Aleksandar, koji je duboko zagazio u desetu deceniju života, takođe se vrlo dobro seća pevačice i njenog supruga, s kojim je imao i problema oko vode.

- Usnijin brat svaki put kad dođe u Beograd, obavezno svrati i do kuće. Zastane, pogleda, pa ide dalje. On je mnogo bio vezan za nju i teško je podneo njenu smrt. Mislim da je jednom i ušao u kuću da porazgovara s novim vlasnicima, pre nego što je gazda preminuo. Imali su baš lepo, veliko dvorište, oni su brinuli o tome dok su bili živi. Posle je sve to dosta postalo zapušteno. Sećam se da se jednom voda slivala odozgo i išla je baš u pravcu njihove kuće. Njemu je to smetalo, pa je on zatvarao vodu da ide ka mojoj kući. A ja sam onda zatvarao da ide ka njegovoj. Bio je pijanica teški, uvek pijan. Išao je tim malim automobilom u kafanu i pijančio tamo. Usnija je bila divna i dobra žena. Lepo smo pričali, šalili smo se. Bila mi je kao sestra. Onda sam čuo da se razbolela i brzo je umrla. Pričao mi je njen brat da hoće tu kuću da prodaju i tako je posle i bilo - ispričao nam je starina Aleksandar.

Specifični ljudi

Ispred nekadašnjeg doma Redžepovih sreli smo i Nadu Vasić, suprugu violiniste Dobrice Vasića, s kojima su se pokojni muzičari i družili jer su živeli jedni prekoputa drugih.

Foto: Marina Lopičić

- Divne su bile komšije. Bila su to lepa druženja i sedeljke kod nas. Šele je poznavao mog supruga još iz PGP. Usnija je pred kraj života išla na kontrole i terapije, tad sam je i viđala u poslednje vreme. Bila je izuzetno dobra žena i pevač. Oni su familijarno bili malo specifični ljudi. Sećanje na njih ovde u kraju će živeti, to je sigurno - poručila nam je na kraju gospođa Vasić.

Foto: Printscreen

