Slušaj vest

Suzana Mančić u svojoj dugoj karijeri u javnom svetu, prošla je sve i svašta. Jedan od lošijih trenutaka u njenoj karijeri bio je trenutak kada je njen intimni snimak procureo u javnost.

Podršku joj pružile ćerke

- Niko mi nije pomagao, sem, možda, par prijatelja i dece. Ja sam u jednom momentu govorila deci: "Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama", a moja Natalija mi je rekla: "Ja se ponosim što si ti moja mama". To su neke stvari koje vas dignu. Nikad ne znaš šta te u životu čeka, ali moraš bar pred sobom da budeš čist. Od silnih stresova sam dobila holesterol, ali ćuti dobro sam prošla, moglo je biti mnogo gore - rekla je za "Blic" jednom prilikom i dodala da se zbog ćerkinih reči tada rasplakala.

1/5 Vidi galeriju Suzana Mančić sa ćerkama uživa na Karibima Foto: Pritnsceen Instagram

Intimni snimak joj uništio karijeru

Podsetimo, Suzana Mančić našla se u centru skandala 2005. godine zbog intimnog snimka.

- Imala sam sumnje i ja sam istraživala kopala po sećanjima, po detaljima onda sam ja shvatila da ću da poludim i da odem u totalnu patologiju i rekla sam neka ga nek ide niz vodu ko god da je. Crko dabogda. To sam rekla. Ali ja sam nastavila svoj život i sastavila ga, jer se raspao u tom momentu - rekla je Suzana i istakla da je taj snimak sama napravila misleći da ga niko sem nje neće videti.

- Šta koga briga što sam pristala na to?! Neko voli ovo, neko ono. Uostalom, to je bio moj rad. Ja sam namestila tu kameru. Posle sam pogledala i rekla: "Dobro je ovo ispalo". I nisam obrisala, što obično radim. Jedan trenutak neopreznosti može posle celog života da te košta - rekla je iskreno Suzana za Hype TV.

- Prvo sam osetila nevericu, a u sledećoj sekundi sam mislila da ći da padnem u nesvest, a nakon toga užasan strah šta će dalje biti. Strah je najgori u životu, gori od bola, nesreće.To je formiralo jednu drugu sliku o meni, generacije koju su se rodile pre 30 godina su mislile da se ja tim bavim - prisetila se tog perioda voditeljka.