Slušaj vest

Slađa Alegro nedavno je progovorila o porodičnom životu, braku i domaćinstvu.

Pevačica je otkrila pikantrije iz svog doma i priznala kako izgleda kada ona "poludi".

Balans kuće i posla

- U poslednje vreme gledam da napravim dobar balans između kuće i posla, moja curica je sve starija i traži više pažnje, više igre, više šetnje. Sad joj kreće i škola od septembra i smatra da je ovo vreme da budem više sa njom - rekla je Slađa Alegro.

Pevačica je otkrila i šta joj "puni baterije" kada izgubi energiju.

- Pojela sam punu kutiju slatkiša, smandrljala sam malo pre to sve. Čistila sam po kući pa sam se umorila, a nije bilo vremena za odmor. Znam da me čeka cela noć da budem budna pa mi treba energije. Onda se tako krka nešto što ne treba... - navodi pevačica i dodaje da je uvek imala super liniju, ali da se posle porođaja sve promenilo.

1/6 Vidi galeriju Slađa Alegro dovela liniju do savršenstva Foto: Kurir, ATAIMAGES, Printscreen Instagram

- Jao, porođaj i sve što ubacite u sebe za tih devet meseci trudnoće. Znate kako svi kažu, beba, pa posteljica, pa plodova voda, sve će to da izađe. Žene, ništa ne izađe! Mislila sam da je jedna beba ostala unutra i da su nešto pogrešili - našalila se Slađa.

Pevačica je tom prilikom otkril da joj poslovi po kući dođu kao odlična fizička aktivnost.

"Žena je žena, muškarac je muškarac"

- Stalno sam u pokretu i sređujem po ceo dan, toliko da će neko pomisliti da čistim po kućama u slobodno vreme. Prizajem da mi kuća blista od poda do plafona. Moj Zoran kaže: "Ona kad drekne: "Izuvajte se" izuje se i onaj sa drugog sprata".

Slađa je priznala da li sa suprugom deli poslove.

Foto: Printscreen

- Što se mene tiče ne može biti jednakosti, žena je žena, muškarac je muškarac. Mogu da zavrnem sijalicu i da nosim kofere kad sam sama, ali kada je on tu onda mi je logično da se zna ko šta radi - govorila je pevačica za Eksklusive.

Slađa Alegro o bakšišu: