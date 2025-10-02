Slušaj vest

Selma Bajrami nastavlja s provokacijama na račun Srbije, pa je pre nekoliko dana nastupala na manifestaciji Dan Bošnjaka Kosova, koja se održavala u Prizrenu.

Bosanskohercegovačka pevačica je pred polupraznom salom u srpskom carskom gradu Prizrenu, pored svojih pesama, okupljenim Bošnjacima i Albancima pevala i na njihovom jeziku, a snimci su se pojavili na društvenim mrežama.

- Dragi moji, 28. 9. družimo se u sportskom centru "Sezai Surroi" u Prizrenu! Vidimo se! Do të të shoh! - napisala je pevačica najavljujući nastup na Fejsbuku.

Osude na mrežama

Kako se može videti na fotografijama i snimcima, ona je pevala ispred zastava tzv. države Kosovo, Albanije i Turske, dok se na koncertu nalazio natpis: "Predstavništvo turskog odbora vam želi srećan Dan Bošnjaka".

Ovaj pevačicin potez izazvao je kod nas pravi haos na društvenim mrežama, gde su najoštrije osudili Selmin potez.

- Kod nas više ne može da peva, pa sad ide u srpski Prizren i provocira! Jadno! Toliko je para zaradila kod nas, a sad peva ispred zastave lažne države Kosovo! Selma je ovim zakucala poslednji ekser na svoj kovčeg propale karijere! Toliko je tamo vole da je i ova sala bila poluprazna! Mučena Selma, što joj je ovo trebalo? Ovim nastupom izgubila je i poslednjeg fana u Srbiji, to je sigurno - samo su neki od komentara na mrežama.

Pozvali smo Bajramijevu za komentar, ali nam se ona nije javljala na pozive.

Podsetimo, Selma Bajrami je početkom 2024. vraćena s granice na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" "zbog narušavanja bezbednosti".

Razlog ove odluke bio je snimak s jedne privatne proslave na kojoj je Selma pevala pesmu "Valle Kosovare" i pokazivala dvoglavog orla, to jest simbol "velike Albanije". Ovo su mnogi osudili i ocenili kao nepoštovanje Srbije, u kojoj je prethodno izgradila estradnu karijeru, pa joj je ubrzo i zabranjen ulazak na našu teritoriju.

Tadašnji direktor BIA Aleksandar Vulin tada je izjavio da je bosanskoj pevačici zabranjen ulazak u Srbiju po njegovom naređenju jer je Bajramijeva pred kamerama "ponosno pokazivala simbole 'velike Albanije'".

- Ne možete pokazivati simbole "velike Albanije" i uzimati novac u Srbiji. Kome je "velika Albanija" ponos, Srbija ne treba da bude tezga. Kao što sam rekao, dok sam služio Srbiji kao direktor BIA, izdao sam jedan broj naredbi koje se odnose na sve one koji gaze dostojanstvo Srbije i našeg naroda. Ne znam koje naredbe su ostale na snazi, ali najbolje da izdajnici i oni koji misle da se može nekažnjeno pljuvati po Srbiji to sami provere - izjavio je Vulin za Tanjug.

I dalje veruje...

Selma se nakon zabrane oglasila na Instagramu i poručila da će da peva gde god ona bude želela.

- Pozdrav za sve ljude u Srbiji koji su još uvek normalni. Neću da pričam o onome što se desilo, možemo da pričamo o mojoj karijeri. I dalje verujem da ima više dobrih ljudi nego lošijih. Jesi li sigurna da sam zabranjena u Srbiji? Pevaću gde god budem želela. Ne želim da pričam o tome, pitajte me nešto u vezi s muzikom - poručila je tad Selma u toku lajv uključenja.

