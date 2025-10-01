Slušaj vest

Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, ali ovog puta Veliki šef nije imao ni trunku razumevanja!

Stroga pravila Elite jasno nalažu kada je dozvoljeno spavanje, a pojedini učesnici su to očigledno ignorisali.

Ko je sve kažnjen?

Viktor Gagić, Iva Stupar, Ilija Pečenica i Jovana Mitić uhvaćeni su kako spavaju u nedozvoljeno vreme, što je naišlo na oštru reakciju produkcije.

Veliki šef odmah je reagovao i odlučio da ih kazni zbog nepoštovanja osnovnog pravila koje važi za sve ukućane.

Kazna je izazvala buru komentara među gledaocima, a neki smatraju da su pojedinci postali previše opušteni i da misle da pravila za njih ne važe.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP553 Izvor: kurir tv