Veliki šef odlučio da kazni učesnike zbog kršenja pravila
VELIKI ŠEF POSLAO HITNE KAZNE! Učesnici Elita prekršili osnovno pravilo – odmah usledila sankcija!
Nije retkost da se u Beloj kući krše određena pravila, ali ovog puta Veliki šef nije imao ni trunku razumevanja!
Stroga pravila Elite jasno nalažu kada je dozvoljeno spavanje, a pojedini učesnici su to očigledno ignorisali.
Ko je sve kažnjen?
Elita 9 pošta Foto: Printscreen YouTube
Viktor Gagić, Iva Stupar, Ilija Pečenica i Jovana Mitić uhvaćeni su kako spavaju u nedozvoljeno vreme, što je naišlo na oštru reakciju produkcije.
Veliki šef odmah je reagovao i odlučio da ih kazni zbog nepoštovanja osnovnog pravila koje važi za sve ukućane.
Kazna je izazvala buru komentara među gledaocima, a neki smatraju da su pojedinci postali previše opušteni i da misle da pravila za njih ne važe.
