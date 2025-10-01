Slušaj vest

Pevačica Seka Aleksić 2024. bila je privedena u Cirihu u jednoj diskoteci gde je imala nastup.

Naime, policija je došla u klub kako bi proverila radne dozvole, kada su ustanovili da papiri nisu u potpunosti adekvatni i ispravni, usledilo je privođenje.

Sada je njen bivši bubnjar Ognjen Martinović potvrdio čitavu ovu priču.

Seka Aleksić Foto: Nemanja Nikolić, ATA images

Bubnjar ogorčen na Seku

On se putem storija na svom Instagram nalogu prvo pitao "kako li se ovo desilo samo bendu Seke Aleksić", a onda i sam dao odgovor.

"Tako što je menadžer zakazao svirku u CH kod upitnog gazde u kafani koju je racija već posećivala zbog žurki za vreme pandemije, a koliko sam čuo i zbog neke gudre. U tu kafanu menadžment (čitaj muž Velja) posla klince muzičare sve zajedno sa Sekom bez obaveznih RADNIH DOZVOLA.

Tako nas uhapsiše u klubu posle svirke, držali nas 4 dana u pritvoru i zabraniše nam ulazak u Schengen zonu na 2 godine", napisao je Ognjen pa nastavio:

Ognjen Martinović o Seki Aleksić i privođenju
Ognjen Martinović o Seki Aleksić i privođenju Foto: Printscreen

"Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je ceo izbačen i nije dobio nikakvu naknadu, svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju i verovatno će nam biti teško da dobijamo vize ubuduće, a možemo da očekujemo trkeljisanje na granicama i kad zabrana prođe."

