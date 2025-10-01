"SVAKI POJEDINAC JE IZBAČEN IZ BENDA NAKON ŠTO JE MEĐUNARODNO OSUĐEN" Sekin bivši bubnjar potvrdio privođenje u Cirihu: Veljko nas je poslao bez radnih dozvola
Pevačica Seka Aleksić 2024. bila je privedena u Cirihu u jednoj diskoteci gde je imala nastup.
Naime, policija je došla u klub kako bi proverila radne dozvole, kada su ustanovili da papiri nisu u potpunosti adekvatni i ispravni, usledilo je privođenje.
Sada je njen bivši bubnjar Ognjen Martinović potvrdio čitavu ovu priču.
Bubnjar ogorčen na Seku
On se putem storija na svom Instagram nalogu prvo pitao "kako li se ovo desilo samo bendu Seke Aleksić", a onda i sam dao odgovor.
"Tako što je menadžer zakazao svirku u CH kod upitnog gazde u kafani koju je racija već posećivala zbog žurki za vreme pandemije, a koliko sam čuo i zbog neke gudre. U tu kafanu menadžment (čitaj muž Velja) posla klince muzičare sve zajedno sa Sekom bez obaveznih RADNIH DOZVOLA.
Tako nas uhapsiše u klubu posle svirke, držali nas 4 dana u pritvoru i zabraniše nam ulazak u Schengen zonu na 2 godine", napisao je Ognjen pa nastavio:
"Na kraju nikome ništa, Seka putuje jer ima austrijske papire, bend je ceo izbačen i nije dobio nikakvu naknadu, svaki pojedinac iz benda je međunarodno osuđen za ilegalnu imigraciju i verovatno će nam biti teško da dobijamo vize ubuduće, a možemo da očekujemo trkeljisanje na granicama i kad zabrana prođe."
Pogledajte dodatni snimak: