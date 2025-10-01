Slušaj vest

Nerio Boris Ružanji, sin Site Ahmić, pre dva dana ušao je u Elitu 9 i napravio je potpuni haos jer nikome nije rekao da ulazi u rijaliti.

Sita se od tada u više navrata oglašavala na mrežama, a sada je podelila snimak kako Nerio plače.

- E moj sine, na šta te ta nagovorila, tugo moja. Čim zatražiš da ideš kući, ja šaljem advokata. Ljudi da bi sebe zadovoljili idu do te mere da sina rastave sa majkom - poručila je Sita Ahmić.

Obratila se advokatu

Sita je otkrila da će, ukoliko on zatraži da izađe iz Elite, uraditi sve da ga izvadi.

- Prošle godine kada je Aneli zatražila da izađe iz "Elite" ja sam to u drugom mesecu prijavila Tužilaštvu. Međutim, policija se u Šimanovcima pojavila tek u šestom mesecu. Ovaj put kad moj sin prvi put zatraći da ide kući, ja ću to odraditi na drugi način. Prošli put nisam bila dovoljno upućena. Već vidim da on to ne može da izdrže. Bole me njegove suze - rekla je Sita.

Dete plače, govori da nije naučio da govori protiv majke. Kaje se za sve. Izmanipulisan je od strane osobe s kojom ima dete i od ol*ša koji ga je nagovorio da uđe. Nema potrebe da mi govorite "vadi dete odmah, ne čekaj". To nije tako lako, postoji procedura. Ja sam upravo kontaktirala advokata da vidimo naše opcije.

- Obavila sam razgovor sa advokatom koji je kontaktirao Tužilaštvo. Molim vas da pratite Nerija i njegove reči i prvi put kad čujete da kaže da hoće da ide kući, da mi se snimak momentalno pošalje. To mi je jako bitno - rekla je Sita.

Sita Ahmić jeu interjvu za Kurir progovorila o fotografijama koje su izašle u javnost. Naime, Marko Đedović je objavio slike sa krštenja Nerija koji za sebe kaže da je musliman, a njegova majka je otkrila istinu o svemu tome.

- Ja i Neriov otac kao i svaki moj partner smo imali dogovore da se deca krstiti neće. Međutim, kada sam rodila dete, roditelji od mog pokojnog muža su krenuli da se petljaju u naš život u odnos, počevši od imena, pa nadalje... Počeli su da vrše pritisak na Borisa da treba da se krsti dete i on je to meni rekao. Bio je mnogo nesrećan zbog toga, bio je dosta povodljiv kao i moj Nerio. Ja to naravno nisam odobravala, ali nakon toga, vrlo brzo je Boris poginuo i to kada je išao na sud i imao ročište. Krenuo je po velikom nevremenu u Split, vozio brzo upao u rupu i nastradao. Mesec dana nakon što je nastadao, osetila sam potrebu da uradim nešto za Borisa i odvela sam dete da se krsti i dodala sam mu njegovo ime. Nerio ima dva imena, zove se Nerio Boris. Imala sam potrebu da uradim nešto za dete i njega koga više nikada neće videti, da ostavim neki trag. Krstila sam ga, u osnovnoj školi i kasnije, išao je sve vreme na islamske veronauke. Svaki petak je išao je džumu i klanjao, on je musliman. Moje dete jeste kršteno samo zbog oca.

