Pevač Bojan Tomović i Hanka Paldum su snimili duet "Jedan je dom", i tako je počelo njihovo druženje i zajednička putovanja, kada su gostovali po raznim emisijama širom Balkana.

Međutim, sve je iznenadilo nedavno saznanje da je mlađi kolega šokirao Hanku, kada joj je poslao svoje intimne fotografije.

Pevač je sad otkrio da nije izgladio odnose sa starijom koleginicom.

- Hanka će zauvek ostati moja inspiracija - žena umetnica, kraljica sevdaha. Drago mi je što smo snimili duetsku pesmu "Jedan je dom". Razlog zbog kojeg više nismo u kontaktu je jedan moj šaljivi status na kome sam je označio, a koji ju je, nažalost, naljutio.

Jednom sam joj, dok smo negde putovali, otpevao u šali: "Željno čekam tvoje pismo i nadam se svake noći, da ćeš jednom iznenada u međunožje meni doći." Meni je to bilo duhovito, ali očigledno nemamo isti smisao za humor. Ipak, o Hanki uvek imam samo najlepše da kažem - rekao je Bojan.

Tomović je progovorio i o svojoj novoj pesmi "Srce moja" koja je za kratko vreme pronašla put do slušalaca.

- Tu pesmu sam posvetio bipolarnom poremećaju, od kojeg bolujem godinama. I kao što je rekao Kanje Vest: "Mrzim što sam bipolaran, to je strašno." - rekao nam je Tomović o svom novom singlu, a zatim dodao:

- Kolege treba da me se sada plaše zaista. Razbiću ih novim pesmama baš kao nekad sa "Na distanci", "Nisam te zaboravio" i "Plavom motorolom". Prerano su me otpisali, a ja sam dvostruki strelac i ne odustajem tako lako.

Dugo se pričalo o novom duetu sa Jovanom Pajić, međutim Tomović je otkrio da ipak neće doći do ponovne saradnje sa pevačicom sa kojom već ima duet.

- Nastavka neće biti, jer po pravilu nastavci budu lošiji od originala. „Jugić“ se i dan-danas sluša, i to mi je drago, ali ništa od novog dueta sa Pajićkom. Što se tiče nje, ako su tačni navodi da ima nešto sa Marijom, onda mora kod očnog lekara. Marija je, po meni, najružnija pevačica na Balkanu - i šire. Peva sjajno, ali bolje da je ne gledaš - zaključio je Tomović.

