Slušaj vest

Srpska voditeljka Tamara Grujić (47) svojevremeno je ispričala da je doživela neprijatno iskustvo sa kolegom, te je sasvim slučajno završila u njegovom krevetu.

Naime, Tamara je tada ispričala da mesečari još od malena, pa je jednom prilikom završila sasvim slučajno u krevetu svog kolege.

- Pre par meseci Aleksandar arhitekta i ja završavamo večeru poslednji, nešto malo pričamo, svi su otišli da spavaju. I ja sam otišla da spavam u neko doba. Vuk se probudi, vidi da me nema. Dva, pola tri ko veli ja sam sa Aleksandrom, u kafani cirkam. Možeš misliti. Izađe napolje ukapira da je sve po hotelu pogašeno i pomisli da nisam krenula da mesečarim i krene da me zove: 'Tamara, Tamara' - rekla je tada voditeljka.

Tamara Grujić iz Radne akcije završila u TUĐEM krevetu Foto: Ana Paunković, Printscreen/Youtube/RTS, Printscreen/Instagram

- U tom momentu ugleda Aleksandra na terasi, koji se probudio, nije mogao da spava, pita ga: 'Gde je Tamara, je l' kod tebe', a ovaj kaže: 'Ne'. Dva sata su me zajedno tražili od dva do četiri ujutru i onda mu je Vuk rekao: 'Nema veze ona se uvek vrati'" - ispričala je kroz smeh Tamara u emisiji Marije Kilibarde.

- Budim se u sedam sati, otvaram oči i vidim svog tonca u bračnom krevetu pored sebe. Osedim, ustajem i shvatam da je njegova soba preko puta moje. Ulazim u svoju sobu, a Vuk će s vrata: "Gde si ti celu noć?", kažem: "Ja otišla kod Brane" - rekla je ona, pa dodala:

- Dva ujutru ja otvaram vrata njegove sobe i govorim mu nešto vezano za snimanje, sedam pored njega, uzimam mu celo ćebe, ležem, pokrivam se i ništa. Čovek nije mogao da dođe sebi, toliko se paralisao da mu nije palo na pamet da pokuca kod Vuka na vrata i pita za mene.

Voditeljka mesečari još od malena

tamaragrujic.jpg
Foto: Printscreen/Youtube/RTS

- Dugo nisam mesečarila, u dvadesetim recimo nisam uopšte, počela sam od kako sam sa Vukom, koji me tako usred noći uhvati kako stojim kao kip u ćošku. Onda me on uhvati pa me vrati jer čoveka koji mesečari ne treba buditi. Primetili smo da je ćerka Lenka to nasledila od mene - rekla voditeljka koja je 2019. godine rodila Lenku, od koje se ne odvaja čak ni kada ide na posao.

Ne propustiteStarsTAMARA GRUJIĆ SE BORI SA OZBILJNOM BOLEŠĆU! Voditeljka priznala kroz kakav pakao je prošla: Lutala sam 10 godina dok nisam dobila pravu dijagnozu
tamara-grujic-.jpg
Stars"ZA DOBRA DELA IZ "RADNE AKCIJE" BOG ME JE NAGRADIO DETETOM" Tarama Grujić u 42 godini dobila ćerkicu, otkrila detalje o dugoj borbi za potomstvo
tamara-grujic.jpg
Stars"MUŽ I JA NE SPAVAMO ZAJEDNO" Voditeljka otkrila detalje najveće intime, a evo šta je mnoge iznenadilo: Nije kao na početku veze!
tamara-grujic.jpg
Stars"BOG MI JE VRATIO ZA SVE ŠTO SAM RADILA"! Voditeljka blagoslovena u 42. godini, evo šta se tada desilo
tamaragrujic.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP553 Izvor: kurir tv