Srpska voditeljka Tamara Grujić (47) svojevremeno je ispričala da je doživela neprijatno iskustvo sa kolegom, te je sasvim slučajno završila u njegovom krevetu.

Naime, Tamara je tada ispričala da mesečari još od malena, pa je jednom prilikom završila sasvim slučajno u krevetu svog kolege.

- Pre par meseci Aleksandar arhitekta i ja završavamo večeru poslednji, nešto malo pričamo, svi su otišli da spavaju. I ja sam otišla da spavam u neko doba. Vuk se probudi, vidi da me nema. Dva, pola tri ko veli ja sam sa Aleksandrom, u kafani cirkam. Možeš misliti. Izađe napolje ukapira da je sve po hotelu pogašeno i pomisli da nisam krenula da mesečarim i krene da me zove: 'Tamara, Tamara' - rekla je tada voditeljka.

- U tom momentu ugleda Aleksandra na terasi, koji se probudio, nije mogao da spava, pita ga: 'Gde je Tamara, je l' kod tebe', a ovaj kaže: 'Ne'. Dva sata su me zajedno tražili od dva do četiri ujutru i onda mu je Vuk rekao: 'Nema veze ona se uvek vrati'" - ispričala je kroz smeh Tamara u emisiji Marije Kilibarde.

- Budim se u sedam sati, otvaram oči i vidim svog tonca u bračnom krevetu pored sebe. Osedim, ustajem i shvatam da je njegova soba preko puta moje. Ulazim u svoju sobu, a Vuk će s vrata: "Gde si ti celu noć?", kažem: "Ja otišla kod Brane" - rekla je ona, pa dodala:

- Dva ujutru ja otvaram vrata njegove sobe i govorim mu nešto vezano za snimanje, sedam pored njega, uzimam mu celo ćebe, ležem, pokrivam se i ništa. Čovek nije mogao da dođe sebi, toliko se paralisao da mu nije palo na pamet da pokuca kod Vuka na vrata i pita za mene.

Voditeljka mesečari još od malena

Foto: Printscreen/Youtube/RTS

- Dugo nisam mesečarila, u dvadesetim recimo nisam uopšte, počela sam od kako sam sa Vukom, koji me tako usred noći uhvati kako stojim kao kip u ćošku. Onda me on uhvati pa me vrati jer čoveka koji mesečari ne treba buditi. Primetili smo da je ćerka Lenka to nasledila od mene - rekla voditeljka koja je 2019. godine rodila Lenku, od koje se ne odvaja čak ni kada ide na posao.

