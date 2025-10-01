Slušaj vest

Nerio Ružani se u ponedeljak veče uselio u Elitu, te je tom prilikom otkrio da je on sin Site Ahmić.

Nerio je od svog ulaska krenuo da iznosi sve tajne svoje porodice, te je otkrio da je njegova majka Sita protiv njegove ljubavne veze sa verenicom Hanom, sa kojom ima ćerku.

Nerio sve vreme u Eliti priča o svojoj verenici i njihovoj ćerki i brine da li su njih dve ugrožene od strane njene majke za koju su otkrili da je htela da gurne Hanu dok je bila u blagoslovenom stanju.

Oglasila se Hana

Hana se danas oglasila na svom Instagramu i dala podšku svom vereniku poručivši mu da ne brine za njih i da ga vole i ona i njihova ćerka:

- Iskreni osmeh na svakoj slici sa mnom - napisala je Hana pa dodala:

- Ljubavi bićemo mi zajedno, srećni! Proći će sve, fališ nam previše, drži se svoje odluke mi ćemo sve izdržati - dodala je ona.

- Nemoj plakati, sve će biti dobro uz tebe smo! - dodala je ona.

