Slušaj vest

U toku je radio-emisija "Amnezija" koju vode i uređuju Bora Santana i Filip Đukić. Mina Vrbaški nastavila je da komentariše sukob sa Zoricom Marković, ali i njen odnos sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Još jedna stvar što se tiče Zorice videli smo njeno učešće i đta radi, pa mislim da je ovo bio naš šah-mat, a na kraju samo ima da kaže da se igrala. Samo čekam da vidim ko će novi da ustane i kaže mi šta je ova gospođa rekla - govorila je Mina.

- Da li hoćeš da prokomentarišeš Terzu? - pitao je Filip.

- Rekao mi je sinoć da sam šizofreničarka. Asmin je juče jako duo pričao sa mnom što se tiče Terze i uprostio mu je danas zašto sam ljuta, ali on očigledno ne želi da čuje to, već samo ono što on misli. Bolje je onda da se ne mešamo - govorila je Mina.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Gledali smo te ovde kroz tvoje j*bačine - rekla je Zorica.

- Neka te nauči Boginja da p*šiš k*rac. Zovite Boginj na jedan čas, ovde je medved pobegao iz zoo vrta - rekla je Mina.

Rat bukti

- Skočila ti je cena, ali ne na hodočašću - dodala je Zorica.

- Zovite šintere - poručila je Mina.

- Ona hoće da kaže da ja ne shvatam šta mi Asmin priča. Kako ona meni zamera da pijem? Da li si sa mnom u vezi? Ne možeš ti meni da zameraš ako pijem - rekao je Terza.

- Zamisli da sam u vezi, pa otišao bi napolje za dva dana. Napravilo bi se još veće sr*nje, a ne kažem da to radim namerno. Ti meni nisi dozvolio da ja završim priču - dodala je Mina.

1/4 Vidi galeriju Zorica Marković priča sa Urošem Stanićem o Anđeli Đuričić i njenoj vezi sa Pavlom Jovanovićem Foto: Printscreen YouTube

- Hoćete da se mirite ili ne? - pitao je Bora.

- Nećemo - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta:

Pogledajte dodatni snimak: