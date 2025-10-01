Slušaj vest

Posle mnogo godina rada na najvećim muzičkim projektima u zemlji, vrhunski harmonikaš i producent Aleksandar Sofronijević odlučio je da svoje znanje i iskustvo prenese drugima. Tim povodom, 1. oktobra 2025. godine, u Lisabon baru u MTS Dvorani svečano je obeležen početak rada ASPA Pro Academy, škole muzičke produkcije koja ima ambiciju da postane jedinstveni edukativni centar u regionu.

Svečano otvaranje okupilo je brojne muzičare, umetnike i predstavnike medija, koji su svojim prisustvom podržali početak rada ove akademije, među kojima su bili Sergej Ćetković, The Frajle, Savo Milošević, Slavko Banjac, Bane Tomašević i mnogi drugi.

Veče je proteklo u prijatnoj atmosferi, uz druženje i razgovore o budućnosti muzičke industrije, a veliko interesovanje za program školovanja muzičkih producenata potvrdilo je da postoji stvarna potreba za obrazovanjem stručnjaka u ovoj oblasti.

Govor Ace Sofronijevića

„Ovo je ostvarenje jedne dugogodišnje ideje. Smatram da je došlo vreme da mlade ljude usmerimo ka profesiji muzičkog producenta. Producent danas nije samo tehničar iza miksete, već ključna figura koja oblikuje zvuk, povezuje izvođače i autore i pretvara ideju u gotov muzički proizvod“, rekao je Aleksandar Sofronijević na otvaranju.

Njegov kolega, suosnivač profesor Ivan Kljajić, muzički producent i gitarista, dodao je da je misija ASPA Pro Academy da polaznicima pruži znanja i alate koji će ih osposobiti da postanu prepoznati stručnjaci ne samo na domaćoj, već i na svetskoj sceni.

Program akademije osmišljen je tako da odgovori na potrebe savremenog muzičkog tržišta. Polaznici će imati priliku da razvijaju sopstvene projekte koristeći najsavremeniju studijsku opremu i tehnologiju u AS StudioTon-u, uz intenzivan rad u studiju i saradnju sa vodećim ekspertima iz oblasti muzičke produkcije u zemlji i regionu.

Više detalja o programu i prijavi dostupno je na zvaničnom sajtu: www.aspaproacademy.com.

