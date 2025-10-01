Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Mladenović pojavila se danas na Košutnjaku na snimanju jedne emisije, a tom prilikom je za medije govorila na brojne teme.

Aleksandra je na samom početku progovorila o kolegama sa estrade i istakla da ima malo prijatelja.

- Družim se sa svima, to su moje kolege. Ja imam malo prijatelja, ali imam puno kolega koje volim privatno, ali prijatelj ne može da bude svako.

Pevačicu često srećemo na beogradskom aerodromu, a kako kaže, odmor joj je uvek potreban.

- Meni odmor uvek treba. Kad treba da krenem negde jedva se nateram, posle jedva siđem sa bine. Jedino mi put teško pada.

O Zvezdama Granda i Pinkovim Zvezdama

- Ovde sam se takmičila, provela mnogo vremena. Ovde me vežu sve emocije za Popovića, jako nedostaje. Nekad zaboravim da nije među živima, baš mi je teško. U mom srcu će uvek da ostane, on je bio pokretač svega ovoga. Da mogu da vratim vreme opet bih se prijavila, ovo je odlična prilika za sve mlade nade.

- Svako ima pravo da radi kako hoće, sve je to lepo što svi daju priliku mladima da ostvare svoje snove. Ja sam potekla iz Zvezda Granda, znam kako je to. Nemam ništa protiv što postoji još jedno takmičenje.

O Anđeli i Gastozu

Mladenovićka je govorila o poznanstvu sa Anđelom i Gastozom.

- Ja sam mamu odvela na kliniku da radi zube, tamo sam se upoznala sa njima. Tako smo se i spojili, bili smo na večeri, bilo je lepo druženje. Oni mi deluju zaljubljeno, Gastoz je moj drug, volim ga. Njih dvoje se vole, tu nema greške. Anđela je tražila ako dođe do svadbe da zapevam pesmu "Poseban".

