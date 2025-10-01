Slušaj vest

Popularni harmonikaš Aleksandar Sofronijević, poznat po vrhunskom umeću i dugogodišnjoj karijeri, odlučio je da svoje znanje i iskustvo prenese novim generacijama. On je otvorio školu muzičke produkcije, koja je ujedno i zajednica producenata, a prva generacija polaznika već je započela svoje školovanje.

Program traje godinu dana, a studentima nudi mogućnost da razvijaju praktične veštine studijskog rada, rade na sopstvenim projektima i stiču znanja iz oblasti muzičke produkcije, dizajna zvuka i izvođačkih umetnosti. Predavači su renomirani stručnjaci i muzičari, a polaznicima je omogućeno da rade u profesionalnom studijskom okruženju.

Aleksandar Sofronijević otvorio školu muzičke produkcije Izvor: Kurir

Aleksandar Sofronijević ističe da je ideja škole nastala iz želje da se mladim ljudima pruži kvalitetna edukacija i podrška na putu ka profesionalnoj karijeri: - Muzika je moj život i smatram da je važno znanje prenositi dalje. Želeo sam da stvorim prostor gde će mladi moći da se izraze, nauče zanat i pronađu svoj muzički pravac - kaže on.

Škola je već izazvala veliko interesovanje, a očekuje se da će postati jedno od ključnih mesta za razvoj budućih talenata na domaćoj muzičkoj sceni.

Umetnici podržali školu

Naravno njegova najveća podrška je njegova supruga Kosana.

Supruga Aleksandra Sofronijevića, Kosara, na svecanosti povodom otvaranja njegove škole/akademije muzičke produkcije Izvor: Kurir

Od istaknuti ljudi iz sveta poznatih podršku svojim prisustvom su pružila velika imena poput Željka Samardžića, Sergeja Ćetkovića, Frajli, Save Miloševića...

1/8 Vidi galeriju Ko je sve podržao Acu Sofronijevića Foto: BoBa Nikolić, Privatna arhiva

Pogledajte dodatni snimak: