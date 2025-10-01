SAVO MILOŠEVIĆ KOD SOFRE NA DOGAĐAJU SA DEVOJKOM! Ne odvajaju se jedno od drugog, evo ko je fatalna plavuša (FOTO)
Popularni harmonikaš Aleksandar Sofronijević, poznat po vrhunskom umeću i dugogodišnjoj karijeri, odlučio je da svoje znanje i iskustvo prenese novim generacijama. On je otvorio školu muzičke produkcije, koja je ujedno i zajednica producenata, a prva generacija polaznika već je započela svoje školovanje.
Okupio brojne zvanice
Svečana promocija škole okupila je brojne zvanice iz sveta muzike, sporta i javnog života. Posebnu pažnju privukao je bivši fudbalski as Savo Milošević, koji se pojavio u društvu atraktivne plavuše Natalije Tipsarević. Ona, kako saznajemo, ima i profesionalnu ulogu – kao PR Sofronijevićeve škole, zadužena je za imidž i komunikaciju ovog muzičkog centra.
Natalija je zablistala u upečatljivom crvenom korsetu i elegantnoj crnoj suknji, odišući samopouzdanjem i šarmom. Njena prisutnost dodatno je ulepšala događaj, a osmeh koji nije skidala s lica govorio je više od reči.
Inače, od istaknuti ljudi iz sveta poznatih podršku svojim prisustvom su pružila velika imena poput Željka Samardžića, Sergeja Ćetkovića, Frajli...
