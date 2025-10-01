Slušaj vest

Pevačica Kaja Ostojić otkrila je da je jedan "žestoki momak" organizovao bacanje suzavca u klubu u kojem je nastupala - a sve zato što ga je odbila.

Naime, o ovom incidentu koji se dogodio pre nekoliko godina, Kaja Ostojić je prvi put progovorila. Gostujući u emisiji "Amidži šou", pevačica je dobila pitanje o nekoj neprijatnost s nastupa koje će se uvek sećati.

- Najveća neprijatnost s nekog nastupa koju pamtiš? - glasilo se pitanje.

Kaja je malo razmislila, pa odlučila da otkrije da je od žestokog momka dobila pokušaj osvete.

- Najveća neprijatnost? Bilo je to pre nekih desetak godina kada je još uvek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem. Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rasteralo sve ljude - istakla je.

Ona je i objasnila zbog čega joj se taj opasni momak osvetio, a povod je bilo njeno odbijanje.

- Pa nisam odgovarala na neko njegovo udvaranje, ali ne znaju s kim imaju posla. Ja se ovde nikoga ne plašim - dodala je pevačica kroz smeh.

Ostavio mi je je 500€ i otišao

Ljubavni život pevačice Katarine Ostojić Kaje uvek intrigira javnost iako ona nerado govori o tome.

Posebno je postala zanimljiva njena ljubavna priča sa Džunior Džekom, sa kojim je uplovila u brak, ali su se nakon nekog vremena i rastali.

- Izgubili smo taj muško-ženski odnos, zbog toga smo se i rastali. Ta kriza je trajala jedno godinu, dve i verovala sam da ćemo to prevazići. Mama mi je govorila da ne cvetaju uvek ruže, ali sam ja slušala svoje srce - rekla je Kaja i otkrila da nije patila jer je njen bivši suprug tako brzo stupio u novu vezu.

- Nije me njegova nova veza pogodila kao ženu, pogodilo bi me da je bila neka prevara, da je bila situacija da sam ja ostala ucveljena. Ali nije mi bilo svejedno, u smislu nisam se maltene ni ohladila, ali dobro. Sve zarad njegove sreće.

Ovo nije bio njen prvi brak. Ona se prvi put udala za za košarkaša Nikolu Dragojlovića, a iz tog braka ima čerku Nikolinu. Istakla je da se zbog toga nikada nije pokajala.