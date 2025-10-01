Slušaj vest

Folk pevač Darko Lazić nedavno je imao udes sa suprugom Katarinom, a njegov kolega i prijatelj Radiša Trajković Đani otkrio je da se nije čuo sa njim nakon nezgode.

Đani je sada progovorio o odnosu sa Darkom i istakao da se razočarao u njega jer ni Lazić nije posetio njega kada je imao prelom ruke.

"Ne. Ja sam polomio ruku, nije ni on mene zvao. Što bih ja njega zvao? Iskreno... Kad je bio prvi udes, ja sam visio uz njega i kad sam ja polomio ruku, bio sam tri meseca kuči, niko nije došao da me vidi. Nije došao. Razočarao sam se tada jer ga mnogo volim. Bilo mi je krivo kao čoveku, rekao je kao: "Evo, ćale, doći ću, kako to da padneš? Nisam čuo..." Mene ne može da uvredi neko koga ne volim, nego neko ko mi je drag...", rekao folker i dodao:

1/15 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani Foto: Privatna Arhiva, Printscreen Paparaco Lov

"Tada se nisam razočarao ni u koga osim u njega".

Zakucao se u autobus

1/8 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Kurir, Instagram/192_rs

Poznati estradni umetnik, "zakucao" se u autobus "Ikarbus" u kom srećom nije bilo putnika već samo vozač R.M. (65)!

Nezvanično, Lazić je bio za volanom "mercedes" koji je u vlašništvu jedne lizng kuće. Na mestu suvozača bila je njegova supruga Katarina.

- Darko Lazić išao je iz pravca Gazele ka Šidu i bili su u srednjoj kolovoznoj traci. U jednom trenutku Lazić je prelazio u desnu saobraćajnu traku (takozvanu isključnu) u pravcu Omladinske brigade i tom prilikom prednjim levim delom vozila udario u zadnji deo autobusa. Za volanom autobusa "Ikarbus" bio je R. M. (65) koji srećom nije povređen i koji je takođe prelazio u desnu isključnu traku. Od siline udarca "mercedes" u kom je bio Lazić sa suprugom odbio se i udario u bankinu. Laziće su izvačili vatrogasci. Oni su sve vreme bili svesni - rekao je izvor.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: