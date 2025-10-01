DOŠLI SMO U POSED PREPISKI SITE I NERIJA! Ona sina nazivala psetom i narkomanom, vređala ga najstrašnije: Stoko ideš u zatvor
Kurir redakcija ekskluzivno je došla u posed prepiski između Site Ahmić i Nerija Ružanji.
Ono što smo mogli da zaključimo iz istih je da su se njih dvoje preko poruka stravično svađali, a verujemo da će vas sadržaj zgroziti.
Sita nazivala sina psetom
Sita je u jednom momentu nazvala i sina i snajku narkomanima, te je pretila policijom i oduzimanjem njihovog deteta.
Ona se tu nije zautavila, pa je nastavila da vređa Nerija nazvavši ga psetom i budalom. Prepiske možete pogledati ispod:
"Odgajala sam ga kao princa"
Podsećamo, Sita je tokom dana imala veliku ispovest takođe za naš portal u kojoj je tvrdila da je Nerijevo detinjstvo bilo prelepo.
- Vrlo sam se šokirala jer moj sin čak ne poseduje ni društvene mreže, bila sam u velikom šoku. Najteže mi je palo to što nije svestan gde je došao, što je dole i što će tamo biti 9 meseci. Priča koja se plasira me ne dodiruje jer znam kakva sam ja majka, znam šta sam radila i u kakvom smo odnosu bili, odgajala sam ga kao princa. Sve što sam uradila uradila sam za njegovo dobro, nisam ga prepustila ulici. Kao što rekoh, odgajala sam ga kao princa, da bi na kraju našao osobu koja je od devete godine na ulici i koja je dve godine starija, ali to je pored svega najmanje važno. Uzela ga je pod svoje i napravila ovo što jeste sada. Ali pored svega se vidi moje vaspitanje i ono što sam sa njim radila ceo život.
