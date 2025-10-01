Sita nazivala sina psetom

"Odgajala sam ga kao princa"

- Vrlo sam se šokirala jer moj sin čak ne poseduje ni društvene mreže, bila sam u velikom šoku. Najteže mi je palo to što nije svestan gde je došao, što je dole i što će tamo biti 9 meseci. Priča koja se plasira me ne dodiruje jer znam kakva sam ja majka, znam šta sam radila i u kakvom smo odnosu bili, odgajala sam ga kao princa. Sve što sam uradila uradila sam za njegovo dobro, nisam ga prepustila ulici. Kao što rekoh, odgajala sam ga kao princa, da bi na kraju našao osobu koja je od devete godine na ulici i koja je dve godine starija, ali to je pored svega najmanje važno. Uzela ga je pod svoje i napravila ovo što jeste sada. Ali pored svega se vidi moje vaspitanje i ono što sam sa njim radila ceo život.