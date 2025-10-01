Slušaj vest

Pevač Uroš Živković i njegova izabranica Jovana zakazali su gala svadbu na koju su pozvali pola estrade.

Naime, nakon višegodišnje veze i sina kojeg su nedavno dobili, Uroš je odlučio da se Jovani zavetuje na večnu ljubav sa Jovanom, pred Bogom.

Gala svadba će biti upriličena u Beogradu, za čak 300 zvanica.

Živković je na slavlje pozvao gotovo pola estrade

Kako se saznaje, Uroš je pukabo ozbiljan novac i nije žalio na detalje, a na veselje je pozvao pola estrade.

Gradjansko venčanje obavio u tajnosti

Pevač Uroš Živković je građansko venčanje organizovao u strogoj tajnosti u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Nakon opštinskog venčanja, mladenci su sa zvanicama otišli do obližnjeg restorana gde su proslavili.

