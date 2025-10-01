Ženi se Uroš Živković, otkriveni svi detalji
UROŠ ŽIVKOVIĆ SE ŽENI! Pevač na svadbu zvao pola estrade, a na čitavo veselje pukao ozbiljnu lovu: Isplivali detalji
Pevač Uroš Živković i njegova izabranica Jovana zakazali su gala svadbu na koju su pozvali pola estrade.
Naime, nakon višegodišnje veze i sina kojeg su nedavno dobili, Uroš je odlučio da se Jovani zavetuje na večnu ljubav sa Jovanom, pred Bogom.
Gala svadba će biti upriličena u Beogradu, za čak 300 zvanica.
Živković je na slavlje pozvao gotovo pola estrade
Kako se saznaje, Uroš je pukabo ozbiljan novac i nije žalio na detalje, a na veselje je pozvao pola estrade.
Gradjansko venčanje obavio u tajnosti
Pevač Uroš Živković je građansko venčanje organizovao u strogoj tajnosti u krugu porodice i najbližih prijatelja.
Nakon opštinskog venčanja, mladenci su sa zvanicama otišli do obližnjeg restorana gde su proslavili.
Kurir / Telegraf
